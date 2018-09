vor 37 Min.

Großbrand im Kloster Rottenbuch

Die Löscharbeiten dauern an. An mehreren Schulen und Einrichtungen fällt der Unterricht aus.

Von Gerald Modlinger

Zu einem Großbrand ist es am Dienstagabend im Kloster Rottenbuch gekommen. Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer im Dachstuhl eines Klostergebäudes aus. Der Sachschaden soll erheblich sein, kann aber noch nicht beziffert werden, die Löscharbeiten dauern noch an. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die zuständige Kriminalpolizeiinspektion Weilheim hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Aufgrund des Brandes fällt heute der Unterricht an der Don-Bosco- Schule und der Heilpädagogischen Tagesstätte aus. Gleichzeit entfällt der Unterricht an der Fachakademie für Erzieher und der Berufsfachschule für Kinderpfleger.

