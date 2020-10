vor 52 Min.

Großbrand im Landsberger Westen: Feuerwehr im Einsatz

Großbrand in der Holzhauser Straße in Landsberg.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr kämpft am Montagabend in der Holzhauser Straße in Landsberg gegen ein Großfeuer. Der betroffene Gewerbetrieb hat leicht entzündliches Material.

Von Dominic Wimmer

In einem Betrieb für Verpackungsmaterial im Landsberger Westen ist am Montagabend (19. Oktober) ein Feuer ausgebrochen. Betroffen ist eine Firma in der Holzhauser Straße.

Großbrand in der Holzhauser Straße in Landsberg. Bild: Julian Leitenstorfer

Gegen 20 Uhr wurde das Feuer gemeldet. Im Einsatz ist ein Großaufgebot der Feuerwehr. Laut Polizei liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor. Gefahr für die Bevölkerung bestehe derzeit nicht. In der Firma werden Paletten und Kartonagen hergestellt.

