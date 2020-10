vor 32 Min.

Großbrand in Landsberg: Jetzt steht der Sachschaden fest

Der Brand einer Kartonagenfabrik rief am Montagabend Feuerwehr und Technisches Hilfswerk auf den Plan.

Eine Landsberger Kartonagenfabrik steht am Montagabend in Flammen. Was die Ermittlungen bisher ergeben haben und wie hoch der Sachschaden ist.

Am Montagabend hat sich im Landsberger Westen ein Großbrand in einer Kartonagenfabrik ereignet. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften war bis spät in die Nacht vor Ort. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei steht jetzt fest, wie hoch der Sachschaden ist.

Über die genaue Ursache des Feuers, das gegen 19.45 Uhr ausbrach, können die Ermittler noch nichts sagen. Die Flammen griffen laut Pressemitteilung der Polizei schnell auf das Dach der Werks- und Lagerhalle in an der Holzhauser Straße über. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von 300.000 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften, unterstützt von Kräften des Technischen Hilfswerks rückte aus, um den Brand zu bekämpfen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Gebäude. Somit wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch in der Nacht die Sachbearbeitung zur Ermittlung der Brandursache übernommen.

Keine Hinweise auf Brandstiftung

Die bisherigen Untersuchungen der Ermittler am Brandort ergaben keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder auf einen technischen Defekt. Die Ermittlungen dauern laut Polizei noch an.

