Großbrand in Landsberg: Wie die Feuerwehr größeren Schaden verhindert

Großbrand im Landsberger Westen: Eine Werk- und Lagerhalle eines Unternehmens, das Kisten, Kartonagen und Paletten produziert, geriet am Montagabend in Brand. Über 150 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Plus In Landsberg brennt das Dach einer Halle. Über 150 Einsatzkräfte sind über Stunden vor Ort. Der Einsatzleiter berichtet, was an diesem Brand besonders war.

Von Stephanie Millonig

Großeinsatz im Landsberger Westen: In der Halle eines Unternehmens, dass Kisten, Kartonagen und Holzpaletten herstellt, ist am Montagabend Feuer ausgebrochen. Über Stunden kämpfte die Feuerwehr unterstützt vom Technischen Hilfswerk (THW) gegen die Flammen. Die Bilanz am nächsten Tag: 300.000 Euro Sachschaden. Dabei hätte der Schaden durchaus höher ausfallen können, wie der Einsatzleiter dem LT sagte.

Der Brand in einer Werk- und Lagerhalle an der Holzhauser Straße wurde laut Polizei gegen 19.45 Uhr entdeckt und mit einem Großaufgebot bekämpft. 18 Fahrzeuge von Feuerwehr, THW und Rotes Kreuz waren vor Ort, wie der stellvertretenden Landsberger Kommandant, Markus Obermayer berichtet. Obermayer leitete den Einsatz. Es galt zu vermeiden, dass sich der Brand ausbreitet. Denn es befanden sich unter anderem viele brennbaren Holzpaletten auf dem Gelände und Mauer an Mauer zur Halle ein Discounter. „Die Brandmauer zu diesem Geschäft hat jedoch gehalten“, sagt Obermayer. Außerdem sicherte die Feuerwehr mit einer sogenannten Riegelstellung, bei der das Wasser aus mehreren Strahlrohren ein Nachbargebäude schützt, den Discounter.

In den Sozialen Medien hatte der Online-Artikel des Landsberger Tagblatts über den Brand am Montagabend für Aufmerksamkeit gesorgt. Einige waren angesichts der Fotos besorgt, dass der Discounter betroffen ist. Aber davor schützten Brandmauern und Feuerwehrtaktik.

Großbrand in der Holzhauser Straße in Landsberg. Bild: Julian Leitenstorfer

Das eigentliche Feuer – es brannte laut Obermayer in der Dachhaut der Werk- und Lagerhalle – konnte von außen nicht ausreichend bekämpft werden. „Es war eine komplexe Dachkonstruktion und es brannte zwischen zwei Schichten.“ Das THW habe in der Halle eine fahrbare Arbeitsbühne aufgebaut, so Obermayer, sodass man von innen über die geöffnete Unterdachkonstruktion habe angreifen können. Kurz nach 2 Uhr seien noch einmal zwei Hebebühnen von zwei Landsberger Firmen nachgeordert worden.

50 Atemschutzgeräteträger im Einsatz

Der Einsatz verlangte den Freiwilligen viel ab: Wie Obermayer erzählt, seien an die 50 Atemschutzgeräteträger beteiligt gewesen. Die brennende Dämmung des Daches habe einen derartigen Rauch entwickelt, dass dies nötig gewesen sei. 20 bis 30 Minuten könne ein Atemschutzgeräteträger maximal im Einsatz sein, erläutert der stellvertretende Feuerwehrkommandant. Er geht davon aus, dass einzelne Atemschutzgeräteträger nach einer Pause auch ein zweites Mal reingehen mussten.

Der Brand einer Kartonagenfabrik rief am Montagabend Feuerwehr und Technisches Hilfswerk auf den Plan. Bild: Julian Leitenstorfer

Die Feuerwehr war bis in die Morgenstunden beschäftigt. „Wir waren gegen 8.30 Uhr fertig, es war ein Einsatz von fast 13 Stunden“, so Obermayer. Der Einsatzleiter ist froh, dass das Feuer nicht später ausbrach. Denn so sei es noch bemerkt worden, da das benachbarte Geschäft noch geöffnet hatte. „Eine Stunde später hätte es schlimmer ausgesehen.“ So sei aber die Halle nicht verloren, sagt Obermayer. 120 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, so seine Bilanz, dazu noch 30 bis 40 Mitglieder von THW und Rotem Kreuz.

Das Rote Kreuz Landsberg sorgt für warmes Essen

Letztere waren nicht nur gekommen, um im Notfall Verletzte zu versorgen oder Einsatzkräfte abzusichern. Wie der Einsatzleiter beim BRK, Christian Haberkorn, dem LT berichtet, seien neben Notarzt, Einsatzleiter, und drei Rettungswagen auch die Schnelle Gruppe (SEG) Betreuung vor Ort gewesen. 15 Leute sorgten laut Haberkorn dafür, dass die Einsatzkräfte warmen Tee und warmes Essen bekamen – wichtig bei einem stundenlangen Einsatz und Temperaturen um die Null Grad.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich laut Polizeibericht keine Personen mehr im Gebäude. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Auch am Dienstag waren die Ermittler vor Ort. Es ergaben sich jedoch keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder auf einen technischen Defekt. Die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Brand- und Löschschaden beziffert sich nach Angabe der Polizei auf rund 300.000 Euro.

