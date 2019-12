vor 43 Min.

Große Weihnachtstombola für die Kartei der Not in Landsberg

Gewinnspiel zugunsten der Kartei der Not: Eine große Verlosung findet am 22. Dezember im "Hellmairs" in Landsberg statt. Im Bild: Dominik Wagmann (Geschäftsführer, links) und Inhaber Claus Moritz am Christkindlmarktstand.

Fast 50 Firmen und Geschäftsleute aus der Region spenden Preise für eine Benefizaktion im „Hellmairs“ zugunsten der Kartei der Not. Die große Verlosung steigt am 22. Dezember.

Von Frauke Vangierdegom

Dominik Wagmann und Claus Moritz haben erst vor wenigen Monaten das Hellmairs in Landsberg eröffnet. Jetzt, in der Vorweihnachtszeit, ist es den beiden Geschäftsführern ein großes Anliegen, Menschen in Not zu helfen. Zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, und in Zusammenarbeit mit dem Landsberger Tagblatt startet am Samstag, 7. Dezember, ein ganz besonderes Gewinnspiel. „Wir möchten denen, die sich auf kein wirklich schönes Weihnachtsfest freuen können, ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt Dominik Wagmann. Schnell war die Idee geboren, sich mit anderen Einzelhändlern und Geschäftsleuten aus der Region zusammenzutun, um eine Weihnachts-Tombola ins Leben zu rufen.

Die Spenden sollen an bedürftige Menschen aus der Region gehen

Die Einnahmen aus dem Losverkauf sollten in jedem Fall zu 100 Prozent an bedürftige Menschen weitergegeben werden. „Es war aber gar nicht so einfach, eine geeignete Institution zu finden, der wir das Geld zur Verfügung stellen könnten“, berichtet Wagmann. Schließlich sei es ihm und seinem Geschäftspartner sehr wichtig, dass das Geld in der Region bleibt und in der Umgebung von Landsberg Menschen glücklich macht. „Dann ist uns die Kartei der Not eingefallen“, freut er sich. Das Leserhilfswerk unserer Zeitung setzt sich für Menschen in der Region ein, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Der ideale Partner für die Aktion

Die Kartei der Not sei auch deshalb der ideale Partner für die Spendenaktion, weil Wagmann schnell gemerkt habe, dass er hier etwas ganz Großes angestoßen hatte. „Ich habe überhaupt nicht mit einer derart großen Resonanz unter den Firmen, die wir angesprochen haben, gerechnet“, gibt er unumwunden zu. Die Hilfsbereitschaft sei riesig und damit natürlich auch der Aufwand, der betrieben werden muss, die Spendenaktion erfolgreich durchzuführen. Wagmann hatte Glück, nicht nur in den Mitarbeitern der Mocca GmbH, zu der auch das Hellmairs gehört, tatkräftige Unterstützer gefunden zu haben.

Die Hauptsponsoren und Verkaufsstellen

Auch Firmen stellten sich als Hauptsponsoren und Verkaufsstellen zur Verfügung. Rund 50 mittelständische Unternehmen machen mit. Die Hauptsponsoren sind unter anderem Automobile Kohler, Hardy’s Landsberg, der Moritz Club, Sport 2000 und natürlich das Hellmairs. Neben vielen attraktiven Preisen der teilnehmenden Geschäfte winken auch fünf Hauptpreise: Eine Platin-Jahresmitgliedschaft bei Hardy’s im Wert von 1200 Euro, ein Wochenende mit einem Auto von Kohler Automobile, ein Wies’n-Tisch für zehn Personen inklusive 20 Biermarken auf dem Oktoberfest 2020 sowie ein Fußball-Trikot der deutschen Nationalmannschaft von Sport 2000. Aber wie kommt man an einen Teilnahme-Coupon? Ganz einfach: Ab Samstag, 7. Dezember, werden die Coupons an den Verkaufsstellen bei Hardy’s in Landsberg und Greifenberg, im Moritz Club, bei Kohler Automobile in Hurlach, bei Sport 2000 in Landsberg und im Hellmairs während der üblichen Öffnungszeiten verkauft. Jedes Los kostet fünf Euro. Dann heißt es warten und Daumen drücken, bis kurz vor Weihnachten.

Am Sonntag, 22. Dezember, findet Verlosung statt

Am Sonntag, 22. Dezember, ist es dann soweit: Im Hellmairs am Georg-Hellmair-Platz in Landsberg steht ab 20 Uhr eine himmlische Glücksfee bereit, um die glücklichen Gewinner unter der Aufsicht von Rechtsanwalt Joachim Feller zu ziehen. Moderator Dominic Wimmer vom Landsberger Tagblatt führt durch den sicherlich spannenden Abend.

Bei Redaktionsschluss standen folgende teilnehmende Geschäfte fest: Hardy’s Fitness Greifenberg, Kohler Automobile Hurlach, Kaffee Böhm, Bäckerei Immel, Point, Clever Fit, Sonderbar, PM Untermeitingen, Hellmairs, Moritz Club, Zuckerdose, Opatija Grill, Home & Garden, Blumendesign Floristik & Wohnaccessoires, Sparkasse Landsberg-Dießen, Malschule Landsberg, Veuve Clicquot, Pit’s Theatercafé, Fischerwirt, The Red Pack Bar & Lounge, Buch Hansa, Sport 2000 Landsberg, Studio 22 Tattoo Bene Bader, Reformhaus Merk, Rotwild Trachten, Trattoria Italiana, Ulli Stegmeier, Sehform Optik, Clever Fit, Fugen Fegert, Juwelier Heidelberg, City Friseur, Restaurant Teufelsküche, Gasthaus Krone, Restaurant Max und Moritz, Aust Ästhetik, Alter Pfarrhof Wernberg, eShape EMS-Training Landsberg, Likka Lounge, Uschi Fritz FRITZante, Die Kletterei, Metzgerei Lechle, Irie Corner Skateshop, Olympia Filmtheater Landsberg, Sarah Liotti, Kosmetik.

