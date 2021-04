Großer Ansturm auf Impftermine im Landkreis Landsberg

Am Sonntag werden im Penzinger Impfzentrum Restbestände von AstraZeneca an über 60-Jährige verimpft. Wie viele Plätze es noch gibt.

Die Impfkampagne gegen Covid-19 im Landkreis Landsberg nimmt Fahrt auf. Nach Angaben des Landratsamtes wurden insgesamt 17.243 Erstimpfungen und 7128 Zweitimpfungen vom Impfzentrum durchgeführt. Bei den Hausärzten waren es 2680 gesamt. Alle Werte sind Stand Donnerstag. „Diese Woche wurden im Schnitt pro Tag 700 Personen im Impfzentrum geimpft“, so Pressesprecher Wolfgang Müller. Am Montag war – wie berichtet – das neue Impfzentrum in der ehemaligen Feuerwache auf dem Gelände des Fliegerhorstes in Betrieb gegangen. Bislang war es im früheren Tower untergebracht.

Am Sonntag findet, wie angekündigt, ein Sondertag mit AstraZeneca statt. Dabei werden die Restbestände an über 60-Jährige vergeben. Stand Freitagmittag war die Hälfte der insgesamt 700 verfügbaren Termine laut Landratsamt vergeben. Die Anmeldung ist telefonisch unter 08191/129-1557 oder 0391/73813003 möglich – sofern noch Plätze frei sind. Nächste Woche rechnet der Landkreis Landsberg mit 2900 Dosen des Herstellers Biontech und 500 von Moderna.

