Großer Polizeieinsatz am Bahnhof in Geltendorf

Für Aufsehen sorgt am Freitagabend ein großer Polizeieinsatz am Bahnhof in Geltendorf. Was dahinter steckt.

Mit einem großen Aufgebot rückte die Polizei am Freitagabend gegen 19.45 Uhr in Geltendorf zu einem Einsatz am Bahnhof an. Mit gleich neun Fahrzeugen waren die Beamten vor Ort. Hintergrund war laut eines Mitarbeiters der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord die eingegangene Information, dass eine Frau am Bahnhof bedroht werde. Als die Beamten vor Ort ankamen, hatte sich das Ganze aber offenbar schon wieder aufgelöst. „Die Kollegen haben niemanden angetroffen“, so die Pressestelle des Polizeipräsidiums auf Nachfrage des LT. (lt) Lesen Sie dazu auch: Blindgänger auf dem Sonderflughafen Oberpfaffenhofen

