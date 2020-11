vor 50 Min.

Großer Polizeieinsatz in einer Asylunterkunft in Inning

Ein größerer Polizeieinsatz hat sich in einer Asylunterkunft in Inning ereignet.

In einer Asylunterkunft in Inning wehren sich drei Bewohner gegen eine Verlegung in eine andere Einrichtung. Sie waren positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Am späten Mittwochabend ist es einem größeren Polizeieinsatz in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Inning am Ammersee gekommen.

Als Grund für den Einsatz nennt die Polizei das Verhalten von drei Bewohnern, die nach einem positiven Corona-Testergebnis in eine andere Unterkunft verlegt werden sollten. Da sich die drei Männer weigerten in den bereitgestellten Bus zu steigen, zog der Sicherheitsdienst die Polizei hinzu.

Am Ende sind in Inning 40 Polizisten im Einsatz

Den zunächst eingesetzten drei Streifen standen laut Polizeibericht etwa 20 Bewohner gegenüber, die lautstark gegen die Verlegung der positiv Getesteten protestierten. Da die Stimmung zunehmend aggressiver wurde und zu kippen drohte, forderten die Beamten weitere Unterstützung an. Schlussendlich waren zehn Streifen der umliegenden Inspektionen und ein Zug der Bereitschaftspolizei mit insgesamt etwa 40 Beamten und zwei Diensthunden im Einsatz, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Nachdem die drei betroffenen Bewohner unter Zwang in den Bus verbracht wurden, beruhigten sich die anderen Bewohner wieder. Nach etwa zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. (lt)

Themen folgen