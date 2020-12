vor 4 Min.

Großzügige Spende

3C-Carbon aus Landsberg unterstützt das Mehrgenerationenhaus

Die Corona-Pandemie hat die Arbeit im Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt sehr belastet. Zahlreiche Aktive zählen selbst zur Risikogruppe. Umso mehr freuten sich die Verantwortlichen über eine Spende der 3C-Carbon Group AG aus Landsberg für das ehrenamtliche Engagement. Das Hightech-Unternehmen spendete 20000 Euro. Die Aktion feiert damit bereits ihr zehnjähriges Bestehen.

Die Begegnung der Generationen ist eigentlich das höchste Ziel im Mehrgenerationenhaus, doch die Kontaktbeschränkungen machten dem heuer einen Strich durch die Rechnung, heißt es in einer Pressemeldung der Arbeiterwohlfahrt Landsberg. Ältere sollten auf Distanz gehen, Kontakte zu Kindern und Jugendlichen galten teils als bedenklich. „Gerade in schwierigen Zeiten müssen wir zusammenhalten,“ sagt Karsten Jerschke, Firmenchef der 3C-Carbon Group AG. Seine Finanzspritze verstehe er als Anerkennung und als Motivation, nicht aufzugeben.

„Zu den ganz wichtigen Projekten gehören unsere Aktivitäten in den Schulen wie zum Beispiel die Lesepaten an allen Grundschulen im Landkreis oder die Mentoren in den Mittelschulen,“ sagt Betina Ahmadyar, die Leiterin des Mehrgenerationenhauses. Kein Tag sei bisher in der gewohnten Routine abgelaufen. Hygienemaßnahmen begleiten ihren Alltag genauso wie die vielen digitalen Neuerungen. Umso mehr freue sie sich über die Partnerschaft mit der 3C-Carbon Group AG. Firmenchef Karsten Jerschke halte an der langjährigen Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus fest.

„Der Zusammenhalt der Gesellschaft soll weiter gestärkt werden“, laute die Botschaft hinter der Spende. Die Wirtschaft profitiere vom guten Miteinander der Generationen mit vielen positiven Impulsen für eine gute Atmosphäre des Standorts Landsberg. Für Betina Ahmadyar ist die Spende ein wichtiger Bestandteil ihrer finanziellen Planung. Unter dem Dach des Mehrgenerationenhauses engagieren sich rund 150 Bürger in über 20 Projekten. Und heuer müsse in eine breitere Aufstellung der digitalen Infrastruktur investiert werden. (lt)

