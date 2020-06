vor 8 Min.

Grüne Fonds sind gefragt

Die Targobank in Landsberg legt erneut zu

Die Targobank in Landsberg blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 zurück: Insbesondere im Geschäft mit Konsumentenkrediten konnte das Geldinstitut laut Pressemitteilung deutliche Zuwächse verzeichnen. So hat die Filiale in Landsberg zum Stichtag 31. Dezember Konsumentenkredite über 58 Millionen Euro vergeben – ein Plus von rund 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

„Die Nachfrage nach Finanzierungslösungen bewegte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter auf sehr hohem Niveau“, sagt Standortleiterin Ingrid Müller. Trotz anhaltender Niedrigzinsphase blieben die Spareinlagen in Landsberg mit 1,3 Millionen Euro stabil, heißt es weiter. Das Volumen der Tagesgelder sei um 31 Prozent auf 5,5 Millionen Euro gewachsen.

In Festgeldern hätten die Kunden in Landsberg 4,3 Millionen Euro bei der Targobank angelegt – ein Zuwachs von 28 Prozent. „Alternative Anlageformen waren im vergangenen Jahr stark nachgefragt. In Landsberg konnten wir unser Depotvolumen um 52 Prozent auf 12,4 Millionen Euro ausbauen“, sagt Ingrid Müller.

Insbesondere Sparpläne seien im vergangenen Jahr eine bei den Kunden besonders beliebte Produktgattung gewesen. „Zudem konnten wir feststellen, dass die Nachfrage nach grünen und nachhaltigen Fonds angezogen hat – unser Angebot in diesem Bereich haben wir deshalb deutlich ausgebaut“, so Müller. In Landsberg betreute die Targobank zum 31. Dezember insgesamt rund 13200 Kunden und führte 2200 Girokonten.

Das Geldhaus mit Hauptsitz in Düsseldorf verzeichnete 2019 mit einem Vorsteuergewinn von 527 Millionen Euro insgesamt das erfolgreichste Geschäftsjahr seit der Übernahme durch die Crédit Mutuel Alliance Fédérale 2008. Die Targobank hat 350 Standorte in 200 Städten in Deutschland (lt)

