vor 35 Min.

Grüne haben neue Sprecherin

Im Vorstand des Kreisverbands gibt es Veränderungen

Der Kreisverband Landsberg von Bündnis 90/Die Grünen hat eine neue Sprecherin: Nach dem Ausscheiden von Christine Reineking im März wird künftig Heidi Reiser neben Martin Erdmann Sprecherin sein. Neu im Vorstand ist auch Antje Bommel, die als Beisitzerin auf Jutta Beuke folgt. Von 239 Stimmberechtigten hatten 32 Mitglieder ihre Stimme bei der Urnenwahl abgegeben, wie Martin Erdmann auf Nachfrage mitteilte.

Nachdem die Kreisversammlung zuerst als Präsenzveranstaltung geplant war, wurde sie kurzfristig virtuell abgehalten. Grund dafür war eine Änderung des Parteiengesetzes, die das ermöglichte. Die Wahl sei demnach als Brief- oder Urnenwahl möglich gewesen, so Erdmann. Da eine Briefwahl sehr aufwendig sei, habe man sich für die Urnenwahl entschieden. Bei der gut zweistündigen virtuellen Versammlung hatten sich die beiden Kandidatinnen nach Rechenschafts- und Finanzbericht vorgestellt und ebenfalls Martina Neubauer, die sich für den Wahlkreis Landsberg, Starnberg und Stadt Germering für die Bundestagswahl als Direktkandidatin aufstellen ließ. Neubauer (57) ist Stadt- und Kreisrätin in Starnberg und sitzt im Bezirkstag Oberbayern.

Heidi Reiser (60) gehört seit zwei Jahren der Kreisgruppe der Grünen an. „Vom Herzen her bin ich schon immer Grün, aber jetzt habe ich durch den Auszug meiner Tochter Kapazitäten frei für politisches Engagement“, erklärt die Klinische Tanztherapeutin, Sozialpädagogin und Theaterwissenschaftlerin ihre Kandidatur dem LT. Geboren in Idar-Oberstein lebte sie lange Zeit in Nürnberg und wohnt seit neun Jahren in Landsberg. Reiser bringt viele Ideen mit in die Vorstandsarbeit. So liegt ihr die Verkehrspolitik in Landsberg am Herzen. Um die Innenstadt vom Individualverkehr zu entlasten, könnte sie sich beispielsweise Park&Ride-Parkplätze mit kostenlosem Shuttlebus an allen Einfallstraßen vorstellen. Ziel sei eine möglichst autofreie Innenstadt mit mehr Aufenthaltsqualität. Auch will sie der Flächenversiegelung entgegenwirken. Ein Dorn im Auge sind ihr Supermärkte mitsamt ihren großen Parkplätzen. Tiefgaragen sowie die Flachbauten aufstocken mit günstigen Wohnungen wären mögliche Alternativen. Außerdem will sich Reiser, die vor allem in Nürnberg Teil der Kulturszene war, für die Kultur und Subkultur in Landsberg starkmachen.

Beisitzerin Antje Bommel wohnt in Kaufering, ist Übersetzerin und Dolmetscherin, gibt zudem Sprachkurse für Flüchtlinge und bildet bayernweit Laiendolmetscher aus. Die 52-Jährige stammt aus Bonn, kam vor 20 Jahren nach Landsberg und gehört den Grünen seit zehn Jahren an. Ihre politischen Schwerpunkte sieht sie bei Flüchtlingen und Migration sowie bei der Gleichberechtigung von Frauen. Mehr Frauen in führende Positionen in Wirtschaft und Politik zu bringen, ist ihr ein wichtiges Anliegen. (küb)Fotos: Beate Kellmann/Conny Kurz

