Grünen-Stadtrat Jost Handtrack stellt sich hinter Stadtjuristin

Plus Die Diskussion um das von SPD-Stadtrat Felix Bredschneijder vertretende Mandat von Ex-Oberbürgermeister Ingo Lehmann geht im Stadtrat weiter. Und dann macht auch noch Stadtrat Dieter Völkel (SPD) eine Andeutung.

Die Attacke von SPD-Stadtrat und Oberbürgermeisterkandidat Felix Bredschneijder auf Stadtjustiziarin Petra Mayr-Endhart ist in der Stadtratssitzung am Mittwochabend nicht unbeantwortet geblieben. Jost Handtrack (Grüne) zeigte sich „schon etwas erschüttert, welche Worte Herr Bredschneijder gewählt hat“. Dieser hatte Mayr-Endharts Äußerung im Zusammenhang mit seinem Mandat von Ex-Oberbürgermeister Ingo Lehmann ( SPD) als „reine Unverschämtheit“ bezeichnet und dies als gezielten Angriff im Wahlkampf gewertet. Aufhorchen ließ in der Stadtratssitzung anschließend auch eine Wortmeldung von Dieter Völkel (SPD).

Hintergrund der Auseinandersetzung ist eine Klage Lehmanns gegen die Stadt auf Erstattung von Anwaltskosten in Höhe von 141.000 Euro. Die Verbindung zu Felix Bredschneijder besteht darin, dass er ab 2013 als Anwalt Lehmanns an den Prozessen der Stadt gegen die Bank Hauck & Aufhäuser teilgenommen hatte.

Felix Bredschneijder sieht nur ein gemeinsames Interesse

Dabei ist einerseits strittig, ob die Höhe der Anwaltskosten angemessen ist (sie richtet sich nach dem Streitwert, über den es unterschiedliche Auffassungen zwischen Stadt und Landgericht gibt). Andererseits wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit es zulässig war, dass Bredschneijder, der seit 2014 Stadtrat ist, als Rechtsanwalt für Lehmann in den Prozessen tätig wurde.

Mayr-Endhart hatte dazu keine Einschätzung gegeben, aber darauf hingewiesen, welchen Rahmen die Gemeindeordnung und die Bundesrechtsanwaltsordnung setzen. Ein Punkt ist dabei die Problematik etwaiger Interessenskonflikte. Bredschneijder betonte in seinem Schreiben an Mayr-Endhart, sie und er hätten immer nur das Interesse gehabt, dass die Stadt ohne Schaden aus der Derivat-Affäre herauskomme. Allein deshalb könne es „denklogisch“ kein „widerstreitendes Interesse“ geben. Die Sache gegenüber der Presse offenzulassen, sei eine „reine Unverschämtheit“.

Lieber eine Nacht drüberschlafen

Ex-OB Ingo Lehmann stand damals als von Bredschneijder vertretener „Streithelfer“ in den Derivatprozessen gegen die Bank an der Seite der Stadt. Dazu sagte Jost Handtrack (Grüne) nun in der Sitzung: Wenn das Zitieren aus der Gemeindeordnung als „gezielter Angriff“ bezeichnet werde, „sind das Worte, die mich schon etwas betroffen machen“. Es wäre besser gewesen, Bredschneijder hätte vor seinem Brief erst einmal eine Nacht über die Sache geschlafen.

Felix Bredschneijder hatte – aus gesundheitlichen Gründen, wie sein Fraktionskollege Dieter Völkel erklärte – die Sitzung bereits verlassen, als Handtrack das Wort ergriff. So blieb es Völkel überlassen, darauf zu antworten. Er wies auf die Sitzung des Verwaltungsgerichts am Dienstag hin, in der über Lehmanns Klage wegen der Anwaltskosten verhandelt wird. Dazu sei nun ein Schriftsatz des Anwalts der Stadt vorgelegt worden. Über den Inhalt ließ Völkel zwar nichts verlauten, aber eine Bewertung gab er ab: „Da muss man schon schlucken, wenn man liest, was da drin steht.“

Eine Antwort gibt es erst nach der Sitzung

Woher er den Schriftsatz hatte, verriet Völkel trotz dreifacher Nachfrage von Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) nicht. Er sagte nur: „Da gibt es nicht viele Möglichkeiten, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn eine Partei diesen zur Verfügung stellen würde“, so Völkel. Erst nach der Sitzung gab er seine Quelle preis: Den Schriftsatz habe er von Ingo Lehmann erhalten, sagte er dem LT. Was drin stehe, werde im Verwaltungsgericht zur Sprache kommen. Ingo Lehmann erklärte unserer Zeitung, vor dem Termin keine Erklärungen abgeben zu wollen.

Auch Petra Mayr-Endhart meldete sich in der Sitzung zu Wort: „Ich möchte mich herzlich bedanken für Ihre Ausführungen“, sagte sie zu Handtrack, „es ist schön, dass man für Stadtbedienstete Partei ergreift.“ Sie erklärte erneut, „nichts Falsches und nichts wider besseren Wissens“ gesagt zu haben.

Das das die Rechtsanwaltskammer

Die Rechtsanwaltskammer teilte auf LT-Nachfrage mit, Voraussetzung für eine berufsrechtliche Interessenkollision eines Anwalts sei, dass dieser in zwei Mandaten tätig werde. Bei einem Stadtrat stelle sich die Frage, ob ein Mandat mit seiner Aufgabe als Stadtrat in Widerspruch stehe, das sei aber Thema der Gemeindeordnung, erklärte Geschäftsführerin Brigitte Doppler.