Grünenchef Robert Habeck macht Wahlkampf in Landsberg

Plus Der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, spricht in Landsberg über Wandel und Ängste. Ein typisches bayerisches Kleidungsstück hat es ihm angetan.

Dass er sich auf den großen Bühnen des Landes bewegen kann, hat Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, schon bewiesen. Derzeit ist er auf Tournee im bayerischen Wahlkampf und war auch im Sportzentrum in Landsberg zu Gast. Er fühle sich in Bayern wohl, sagte der Norddeutsche, der eine Mischung aus politischem Aschermittwoch und Sachvortrag bot. Seine Begeisterung für Bayern zeigte er dadurch, dass er ein typisches bayerisches Kleiderstück trug.

Wer jetzt eine Lederhose vermutet, liegt falsch, braune Haferlschuhe haben es dem ehemaligen schleswig-holsteinischen Landwirtschaftsminister angetan. Und er baute die Haferlschuhe auch thematisch in seinen Vortrag ein. Habeck setzte das Thema „Gesellschaft im Wandel“ in Bezug zum kommunalen Wahlkampf, beleuchtete aber auch den ökologischen Wandel sowie den Strukturwandel.

„Wandel verursacht in erster Linie Ängste“, sagte der 50-Jährige, „auch wenn er hier so beklatscht wird“. Um dies zu verdeutlichen, verwies er auf obligatorische Updates bei Mobiltelefonen oder seine eigene Reaktion, wenn der Stamm-Discounter plötzlich die Regale umräumt und die Waren nicht mehr am gewohnten Platz zu finden sind. „Jetzt bauen wir gerade die Regale der Gesellschaft um, und das bedeutet Stress.“

Die Grünen geben jetzt Orientierung

Die Grünen, einst gegründet als „Anti-Parteien-Partei“, verstünden sich heute als Verfassungsrichter und Orientierung gebende Kraft, sagte Habeck. „Wir müssen jetzt beweisen, dass wir erwachsen geworden sind und aus dem Zentrum der Gesellschaft heraus Orientierung geben können“, appellierte er. Eine Folge der bayerischen Landtagswahl 2018 – bei der einerseits den Rechtspopulisten der Einzug ins Parlament gelungen war, andererseits aber die Grünen ihr Wahlergebnis mehr als verdoppelt hatten – sei ein neues sprachliches Sensorium.

Kommunikation in öffentlichen Räumen wie dem Veranstaltungsort bezeichnete Habeck als Herzstück der Demokratie. Sie müsse der zunehmenden virtuellen, vereinsamenden Kommunikation entgegengesetzt werden. Kommunalpolitik sei nicht die kleine, sondern die unmittelbarste Politik, sagte er. Ihre Akteure seien die „eigentlichen Heldinnen und Helden der Demokratie“. Die Kommunalwahlen am 15. März stehen laut Habeck aber vor einem düsteren Hintergrund, der an die Bedrohung durch die RAF in den 70er Jahren erinnere.

Vor Habeck sprachen kurz kommunaler Vertreter der Grünen: Die Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel berichtete davon, dass mehrere Freiwillige samstags vor dem Wahlkampfstand der AfD in der Landsberger Fußgängerzone Mahnwache hielten. Oberbürgermeister-Kandidat Moritz Hartmann stellte die Mobilität in den Mittelpunkt und Dr. Peter Friedl, der für das Amt des Landrats kandidiert, erinnerte an die Pflicht jedes Einzelnen, zur Reduzierung der Treibhausgase beizutragen.

Die Anliegen der Bürger bezogen sich auf die Folgen des Wegfalls der Mineralölsteuer, die Sorgen der Landwirte, das Idealziel einer Kreislaufwirtschaft mit Upcycling nicht mehr benötigter Handys und Autos sowie die Energiewende. Bis in 20, 30 Jahren müsse Deutschland klimaneutral und darin Vorbild für die anderen Länder sein, sagte Habeck. Er meinte: „Wir können die Politik besser machen, aber die Menschen nicht“ – ein Appell an alle, einen Beitrag zur Ökologiewende zu leisten. Von einem Zuhörer gefragt, ob er als Landrat den Flächenverbrauch stoppen könne, verwies Peter Friedl auf interkommunale Gewerbegebiete und die Bürgermeisterdienstbesprechungen als Möglichkeit der Einflussnahme.

