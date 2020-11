Grundschulen: Masken mit Maß und Ziel

LT-Redakteur Gerald Modlinger sieht derzeit keinen Anlass, von der bisherigen Maskenregelung an Grundschulen im Landkreis Landsberg abzugehen.

Der Ober sticht den Unter: Diese Schafkopfregel lässt sich auf viele Lebensbereiche übertragen. Deshalb hat sich wohl nun auch die Landsberger Ausnahmeregel für die Maskenpflicht an Grundschulen angesichts der am 2. November in Kraft getretenen neuen Lockdown-Bestimmungen erledigt.

Diese Ausnahme hatte Landrat Thomas Eichinger verfügt und damit festgelegt, dass entgegen den landesweiten Bestimmungen auch bei Inzidenzwerten von mehr als 50 zumindest Grundschüler während des Unterrichts den Mund-Nasen-Schutz abnehmen dürfen. Viele Eltern, Lehrer und Kinder schätzten diese Landsberger Besonderheit und man fragt sich, warum sie jetzt nicht mehr weiter gelten soll. Man ist zwar inzwischen meilenweit von Inzidenzwerten von 50 entfernt – und zwar in ganz Bayern –, aber nach wie vor gilt doch das, was der Landrat am 22. Oktober ins Feld führte: Die Grundschulen spielen bislang in der Ausbreitung des Coronavirus im Landkreis Landsberg keine Rolle. Und es ist auch nicht zu erkennen, dass der Landkreis bei den Corona-Zahlen schlechter da steht als Landkreise, die keine Ausnahme für Grundschüler gewährten.

Vielleicht kann darauf nochmals bei der Regierung und beim Gesundheitsministerium hingewiesen werden. Eine erneute Ausnahmeregelung scheint auch nicht ganz ausgeschlossen: „Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von der Maskenpflicht am Platz zulassen, soweit dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist“, heißt es in der aktuellen bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung unter anderem.

Mal sehen, ob diese Formulierung nach wie vor einen örtlichen Spielraum zulässt, um den Herausforderungen der Pandemie angemessen zu begegnen oder ob allein das Prinzip „Ober sticht Unter“ wirksam ist.

