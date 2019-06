vor 44 Min.

Günter Grünwald erzählt von Deppenmagneten und Hygienefehlern

„Deppenmagnet“ – so lautet der Titel des aktuellen Programms von Günter Grünwald. Der Kabarettist lockte bei seinem Auftritt in Landsberg Hunderte Besucher ins Sportzentrum.

Mit Günter Grünwald kommt einer der erfolgreichsten Kabarettisten Deutschlands nach Landsberg. Nach ein paar Schleimereien gegenüber dem Publikum teilt er kräftig aus.

Von Ulrike Reschke

Für sein zweistündiges Programm „Deppenmagnet“ benötigt Günter Grünwald wenig. So minimalistisch wie die Bühnenausstattung – eine Flasche Wasser – ist auch seine Performance. In sich haben es allerdings seine Texte, vorgetragen in schönstem Bayerisch und – das Markenzeichen Grünwalds – gespickt mit Schimpfwörtern und Kraftausdrücken. Laut seiner Notiz von vorangegangenen Auftritten in der Lechstadt sei das hiesige Publikum nicht nur hervorragend, sondern „das beste, das ich jemals gehabt habe“, sagte er bei seinem Auftritt im proppevollen Sportzentrum.

Warum aus Grünwald kein James Bond wurde

Nach diesem „unbarmherzigen Schleimen“, beackerte der Ingolstädter, gekleidet in Jeans und blaues Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, in bewährt-bissiger Manier seine Themen mit der bekannten Grundgereiztheit. Das Motto für sein Kabarett: „Wenn’s gut läuft, gehen die Leut’ ein bisserl fröhlicher heim als’ vorher kommen san.“

Eine weitere Wahrheit offenbarte Grünwald im Landsberger Sportzentrum: Hätte er nach einer Nacht Bedenkzeit die Rolle des James Bond nicht abgelehnt, wäre der Welt Roger Moore entgangen. Nur so aber konnte er selbst an seiner Traumkarriere basteln. „Aufpassen!“, so der Rat des „sportlichen Typs“ – sei es bei der Tätowierung, der Urlaubsplanung oder dem Erhalt des Körperstatus. Passe er nicht auf – zu viel Sport bei weniger Essen – schlage bei ihm der Traumbody sofort durch.

Lüge! Alles Lüge!

Man dürfe niemandem etwas glauben, warnte Grünwald. Die Lüge sei allgegenwärtig – außer bei ihm selbst. Vom Kunstmarkt – hier bewandert nach einem Kunstgeschichte-Studium – schlug Grünwald den Bogen über Rechtschreibreformen (als ehemaliger Germanistikstudent auch darin Spezialist) bis hin zu Stars und Schönheitsoperationen (ein Medizinstudium...). In seinen Geschichten spielt ein Wundergerät zum Freiräumen verstopfter Abflüsse eine Rolle, das sich auch zur mehr oder weniger erfolgreichen Hilfeleistungen bei Erstickungsanfällen eignet, dazu Baumärkte, Hygienefehler in Koch- und Restaurantshows, das Organisieren des Sommerurlaubs 2020 und monströse Winter-Wellness-Anlagen mit dem entsprechenden Publikum und dessen Nachkommen („siebeng’scheite Saukrüppel“).

Der Minimalismus und scharfe Blick zeigte sich auch beim Briefing der Zuschauer für die Zugaben. Kein unnötiges Hin- und Hergerenne („Krieg’ i Gage oder Kilometergeld?“) für den Künstler, kein anstrengendes Applaudieren seitens des Publikums: Grünwald gab stets klare Anweisungen. Er verbeugte sich dreimal, beurteilte dabei den Klatschgrad und gab eine entsprechende Zugabe.

Die Zugaben werden nicht einfach so gegeben

Zum Beispiel diese: Ein Blick in die Familiengeschichte und das Schicksals seines Lieblingsonkels, der von „Außerirdischen“ entführt, seiner Barschaft und Kleidung beraubt, nackt vor einem einschlägigen Etablissement aufgefunden wurde und seitdem traumatisiert ist.

Zu den Rahmenbedingungen im Sportzentrum, das sich alle Mühe gibt, als Kulturstätte zu dienen, sei zu sagen: So gut der Kabarettist laut seinen Ausführungen mit Catering versorgt war, so holprig lief der Pausenverkauf für das Publikum. Beim ersten Gong zum Ende der Pause hatten sich noch nicht alle Zuschauer mit Getränken versorgen können. In diesem Bereich besteht – anders als beim Künstlerischen – unbedingt Verbesserungsbedarf, gerade an warmen Sommerabenden wie bei Grünwalds Besuch.

