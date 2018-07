vor 19 Min.

Gut ausgebildet

Bei Regens Wagner wird gefeiert

Regens Wagner Holzhausen hat im Beruflichen Ausbildungszentrum in Landsberg den erfolgreichen Berufsabschluss von 14 jungen Frauen und Männern gefeiert. Die Anzahl an guten und sehr guten Abschlüssen war in diesem Jahr besonders hoch, teilt die Einrichtung mit.

So können zwei der Absolventen die Ausbildung zum Vollberuf anschließen: Jana Hunscheid, Fachpraktikerin für personale Dienstleistungen, beginnt im Herbst die Ausbildung zur Krankenpflegerin, und Johannes Schwarzenbacher, Fachpraktiker Landwirtschaft, die Ausbildung zum Landwirt. Matthias Stölzle konnte ein Abschlusszeugnis der Regens-Wagner-Berufsschule Holzhausen mit der Traumnote 1,0 in Empfang nehmen. Sehr erfreulich werteten die Mitarbeiter der Berufsausbildung ferner, dass so gut wie alle Absolventen bereits wissen, wie es für sie beruflich weitergeht: Sie haben nicht nur den Berufsabschluss, sondern auch den Arbeitsvertrag in der Tasche.

Viele gute Wünsche und Geschenke gab es von allen Seiten für die ehemaligen Auszubildenden. Und als Empfehlungen für den weiteren Lebensweg: dranbleiben, weiterlernen, das bereits Gelernte im Leben anwenden – im Vertrauen auf das, was man bisher geschafft hat.

Ein Finale mit Überraschungseffekt bildete den Höhepunkt der Feier: Mit der Absolventin Julia Winterholler am Mikrofon erklang zum Abschluss der Song „Zeit zu gehen“, der ganze Abschlussjahrgang stimmte jeweils in den Refrain mit ein. Der anrührende Vortrag endete in einem bunten Konfetti-Regen.

Folgende Berufsabschlüsse wurden erreicht:

Fachpraktiker/in personale Dienstleistungen (3);

Fachpraktiker/in Landwirtschaft (2);

Bauten- und Objektbeschichterin (3);

Verkäuferin (2);

Werker in Gartenbau, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (2);

Fachpraktiker/in Hauswirtschaft (2). (lt)

