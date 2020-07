vor 18 Min.

Gute Nachrichten für die Landsberger Hallensportler

Plus In den Ferien hätten die Basketballer und Handballer wieder auf das Training verzichten müssen. Jetzt nimmt sich Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl dem Problem an.

Von Margit Messelhäuser

Für die Landsberger Handballer und Basketballer tut sich eine Lösung auf. Wie berichtet, hätten beide in den Ferien eigentlich nicht in den Sporthallen trainieren können. Doch jetzt ist Licht am Ende des Tunnels: Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl will den Vereinen helfen.

Es war schon fast Verzweiflung, die bei den Handballern des TSV Landsberg und den Basketballern der DJK Landsberg herrschte: Nach der langen Corona-Pause konnte man endlich wieder in der Halle – mit Auflagen – trainieren, dann wäre man in den Ferien wieder ausgesperrt worden. Nicht nur für die ersten Mannschaften, die in der Bayernliga (Basketball) beziehungsweise Bezirksoberliga (Handball) spielen, eine Katastrophe, sondern auch für die Jugendsportler.

Geiger: Ein sehr gutes Gespräch

Jetzt hat sich aber Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl eingeschaltet, um eine Lösung zu finden. So telefonierte sie mit dem DJK-Vorsitzenden Horst Geiger, wie dieser berichtet. „Das war ein sehr gutes Gespräch, in dem sie sagte, dass nach einer Lösung gesucht werde“, berichtet dieser dem LT. Geiger wäre es auch wichtig, dass nicht nur Trainingsstunden, sondern auch Jugend-Camps durchgeführt werden können. Das Problem mit der Reinigung, bot Geiger an, könne man auch von Vereinsseite her lösen. „Ich habe mich sehr gefreut, dass sich die Oberbürgermeisterin so viel Zeit genommen hat“, lautet das Fazit des Vorsitzenden, der nun zuversichtlicher auf die Ferienzeit blickt.

Noch ist das Sportzentrum geöffnet

Wie abgesprochen, hatte Geiger von diesem Gespräch auch Handball-Abteilungsleiter Roland Neumeyer unterrichtet. „Horst Geiger und ich haben uns abgesprochen, dass einer die Gespräche mit der Stadt führen soll“, sagt Neumeyer. Von den Neuigkeiten, die ihm der DJK-Vorsitzende mitteilten konnte, war auch er sehr erfreut. „Auch wenn es nicht gleich ab nächster Woche klappen sollte, könnten wir die Pause überbrücken.“ Grundsätzlich freut er sich einfach, dass nach einer Lösung für dieses Problem sucht.

In dieser Woche können beide Vereine noch im Sportzentrum trainieren, ab nächster Woche sind dort allerdings Sanierungsarbeiten vorgesehen. Wie schnell nun das Hallenproblem gelöst werden kann, ist abzuwarten, aber Neuemeyer und Geiger sind erst mal sehr froh, dass Bewegung in die Sache gekommen ist.

