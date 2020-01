HC Landsberg: Jetzt ist alles möglich

Der HC Landsberg hat den Sprung in die Verzahnungsrunde mit den Eishockey-Oberligisten geschafft. Ein enorm wichtiger Schritt für Mannschaft und Verein meint LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Der HC Landsberg hat den Einzug in die Zwischenrunde geschafft. Das ist für den Verein in mehrfacher Hinsicht wichtig. Denn in erster Linie hat man damit auch den Klassenerhalt bereits in der Tasche. Hätten die Riverkings in dieser Saison in die Abstiegsrunde gemusst, hätte es durchaus eng werden können, denn vor allem gegen die Mannschaften aus der unteren Region der Bayernliga hatte man so seine Probleme.

Jetzt dagegen bekommt man es mit den Topteams zu tun. Und da zeigte die Mannschaft von Trainer Fabio Carciola bislang stets sehr gute Spiele. Das dürfte auch noch mehr Zuschauer ins Stadion locken, wobei die Landsberger in dieser Statistik sowieso schon absolute Spitze in der Bayernliga sind. Mit ihrer schlechtesten Besucherzahl (740) toppen sie die beste Besucherzahl von sieben anderen Bayernligisten. Und mit dem Schnitt von über 900 Besuchern pro Spiel liegen sie über dem der vergangenen Saison (874).

Das Versprechen wahr gemacht

Das mag auch daran liegen, dass der neue Trainer Fabio Carciola sein Versprechen wahr gemacht hat, und dem eigenen Nachwuchs viel Eiszeit gibt. Damit erfüllt man eine Forderung der Fans – und gibt den jungen Spielern die Chance, sich zu verbessern. Einzig mit dem Druck, ein Spiel gewinnen zu müssen, hatten die Riverkings bislang Probleme. Dieser Druck ist nun weg – und damit ist auch alles möglich.

