Hält die Linie 810 bald nicht mehr in Geltendorf?

Plus Knapp lehnt der Geltendorfer Gemeinderat eine weitere Beteiligung am Defizit der Buslinie 810 zwischen Geltendorf und Mammendorf ab. Doch der Bürgermeister gibt noch nicht auf.

Von Romi Löbhard

Der Gemeinderat Geltendorf hat in seiner jüngsten Sitzung nach längerer Diskussion mit 10:10 Stimmen entschieden, sich nicht mehr mit 50 Prozent am Defizit zu beteiligen, das die Buslinie MVV 810 verursacht. Die Linie verbindet die beiden S-Bahn-Stationen Mammendorf und Geltendorf von Montag bis Samstag im 40-Minutentakt – und das von 5.30 bis 20.30 Uhr. War es das bald mit der Linie?

Das Ergebnis ist zwar denkbar knapp, Fakten schafft es dennoch. Bleibt Geltendorf bei der Ablehnung, dann fährt der 810er zwar weiterhin durch Geltendorf, hält aber innerorts nicht mehr. Und: Die Förderung – immerhin etwas mehr als 100.000 Euro – müsste zurückgezahlt werden. Im März 2019, als es darum ging, ob Geltendorf beim Landkreis Landsberg beantragt, dass dieser die vier von den LVG-Buslinien 60 und 61 bedienten Haltestellen im Ortsbereich Geltendorf dem MVV-Bus zur Verfügung stellt, votierte der Gemeinderat einstimmig für den Antrag.

Im Juli 2019 beschloss das Gremium bei zwei Gegenstimmen, dass die Gemeinde die Hälfte der Betriebskosten, bezogen auf das Gemeindegebiet, übernimmt. Die andere Hälfte trägt der Landkreis Landsberg. Gerechnet wurde mit knapp 50.000 Euro pro Jahr. Tatsächlich aber sind es nur rund 15.000 Euro, die Geltendorf für 2020 zu tragen hat. Diese Kosten würden in den kommenden Jahren langsam linear ansteigen, was zurückgehenden Fördermitteln geschuldet ist. Für das Jahr 2024 beispielsweise ist demnach mit knapp 28.000 Euro zu rechnen, trotzdem lehnt der Rat eine Defizitübernahme ab.

Der Landkreis finanziert nur mit, wenn auch die Geltendorf am Ball bleibt

Die MVV-Buslinie war vom Landkreis Fürstenfeldbruck initiiert worden. Der auf zwei Jahre ausgelegte Probebetrieb startete im Dezember 2019. Aktuell veranlassen die Fürstenfeldbrucker über den MVV eine Neuausschreibung der Linie für die Zeit nach dem Probebetrieb. Dieser endet am 11. Dezember 2021. Ausgeschrieben wird dann wieder vom 12. Dezember 2021 bis 11. Dezember 2027.

Hierzu war der Landkreis Landsberg aufgefordert worden, die vertragliche Zusage zur Mitfinanzierung zu verlängern. Ende November hat der Umwelt- und Verkehrsausschuss des Kreises einstimmig die Fortführung beschlossen – allerdings vorbehaltlich der Zustimmung durch den Gemeinderat Geltendorf. Das ist jetzt nicht gegeben. Warum?

Am Geltendorfer Ortsteil Hausen scheiden sich die Geister

Ein Knackpunkt in der kontrovers geführten Diskussion war sicherlich der Geltendorfer Ortsteil Hausen. Der MVV Bus fährt, von Moorenweis kommend, Eismerszell an, um von dort über die Staatsstraße 2054 nach Geltendorf einzubiegen. Auf dem Weg zum Bahnhof hält der Bus vier Mal. Gefordert wurde am Ratstisch, dass die Linie 810 von Eismerszell aus Hausen anfährt. Bürgermeister Robert Sedlmayr betonte wiederholt, dass das aus Zeitgründen nicht möglich sei. Andernfalls sei die Taktung zwischen den beiden S-Bahn-Linien nicht einzuhalten.

Im Übrigen mache der MVV den Nahverkehrsplan. Zugunsten von Hausen könne ja ein Halt in Geltendorf wegfallen, wurde eingeworfen. Dazu mochte sich Sedlmayr nicht äußern. Sein Fazit im Gespräch mit dem Landsberger Tagblatt: „Fachargumente konnten die Gegner bei den Walleshausener Gemeinderäten und in den Reihen der CSU-Fraktion, letztendlich auch das SPD-Mitglied, nicht überzeugen. Verabschiedet sich Landsberg, dann beantragt Fürstenfeldbruck die Zuschüsse allein. Landsberg muss die gewährten Zuschüsse zurückzahlen und zwei Jahre Probetrieb voll finanzieren. Der Bus würde ab 12. Dezember 2021 und die Jahre darauf in Geltendorf nicht mehr halten.“

Geltendorfs Bürgermeister Robert Sedlmayr will nicht locker lassen

Für ihn sei dies ein falsches Signal in der Argumentation bezüglich eines seiner Meinung nach wichtigen MVV-Beitritts des Landkreises Landsberg. Bezüglich der MVV Buslinie 810 ist für den Geltendorfer Bürgermeister das letzte Wort noch nicht gesprochen. „Das Thema muss unbedingt intensiv vorbereitet und im Gemeinderat konkret vorgetragen sowie erneut behandelt werden“, betont Sedlmayr.

Und was sagen Geltendorfer Bürger dazu? Alwin Reiter, seit Jahrzehnten Pendler nach München, beobachtet den Bus von Beginn an, hat bereits Selbstversuche gemacht und Mitfahrer nach ihren Zielen befragt - was im LT nachzulesen war. Die ablehnende Haltung einiger Gemeinderäte versteht er nicht. Die Auslastung habe stetig zugenommen, sagt Reiter und liefert aktuelle Zahlen. „Am Montag, 7. Dezember, ist der Bus um 14 Uhr mit zwölf Fahrgästen am Bahnhof Geltendorf gestartet. Tags darauf waren es zur gleichen Zeit sogar ein paar mehr.“ Das habe ihn positiv überrascht.

"Der Landkreis Landsberg muss sich dem MVV anschließen"

Im Übrigen, sagte Reiter, der seit vielen Jahren Mitglied beim Fahrgastverband Pro Bahn ist, müsse mit einer Bewertung der Linie bis nach Corona gewartet werden. Ohne Pandemie würden vielleicht noch mehr Bürger den Bus nutzen. Das Thema Hausen sei lösbar. Grundbedingung: „Der Landkreis Landsberg muss die Verhandlungen mit dem MVV vorantreiben und sich endlich dem Tarifgebiet des Münchner Verkehrsverbundes anschließen.“

