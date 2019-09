Hagel-Nachwehen: Dellendrücker und Zimmerer arbeiten immer noch

Nach dem Hagelsturm: So sieht es am Ortseingang Dießen auf den Straßen aus.

Zerschmetterte Autoscheiben, von Beulen übersäte Autos – diese Spuren hinterließen die golfballgroßen Hagelkörner auf Fahrzeugen, unter anderem in Utting. „Wir haben noch am Montagabend 80 Scheiben bestellt“, erinnert sich Ludwig Schweiger, dessen Firma sich nicht nur um zerschlagene Kundenautos kümmern musste und muss, sondern auch selbst mit 30 eigenen Fahrzeugen vom Hagelschlage betroffen war – wie einige andere Autohäuser auch. „Seit Pfingstmontag geht es rund“, sagt Schweiger. Er kümmerte sich auch sofort um einen Dellendrücker. Gaillardt kam bereits einen Tag nach dem Unwetter und war nach den Probearbeiten sofort engagiert.

Seitdem beschäftigt sich der Tübinger in einem Raum der Werkstatt in Utting mit Dellen. Er findet seine Arbeit nicht monoton: „Jede Delle ist eine Herausforderung“, sagt der gelernte Kfz-Mechaniker, der die Sommer dort verbringt, „wo es gehagelt hat“. Das Ploppen zu Beginn erfolgt übrigens, wenn die Delle mit Kleber und einem kleinen Instrument nach außen zur Beule gezogen wird, um dann mit dem Hammer bearbeitet zu werden.









„Am vergangenen Freitag haben die Mitarbeiter der holländischen Glashausfirma die letzten Scheiben ausgetauscht“, erzählt Kurt Scherdi. Die Gärtnerei in Hofstetten wurde vom Hagel vom Pfingstmontag schwer getroffen. Die letzten Glasscherben seien aus einem Glashaus geräumt worden, jetzt müsse noch das sogenannte Schattiergewebe in Teilen erneuert werden. Nicht nur Glas musste ausgewechselt werden, sondern auf allen 10,000 Quadratmetern Fläche mussten auch Kunststoffteile, die zerschlagen worden waren, ausgetauscht werden.

Die Produktion sei über den Sommer aber nicht beeinträchtigt gewesen, berichtet Kurt Scherdi, da schnell ausgebessert beziehungsweise mit Planen abgedeckt wurde. Obstbäume und Rosen seien vom Hagel zerstört worden, aber innerhalb einer Woche sei neue Ware da gewesen. „Was uns wehgetan hat, ist beispielsweise, dass Dahlien, Rittersporn und Lupinen, die wir selbst gezogen haben, kaputt waren.“ Und Kurt Scherdi stören die Container, die immer noch an Rand des Parkplatzes stehen, da nach den Glaserarbeiten weiter aufgeräumt werden muss.

Die Gärtner sind zwar gut versichert, sie müssen wegen des Hagels aber neue Anschaffungen machen, die so nicht eingeplant waren, wie Josef Streicher aus Utting erzählt: Er hat vier Folienhäuser, deren Planen durchlöchert wurden. „Ich wollte zwar heuer eines erneuern, aber nicht alle.“ Und die Versicherung zahle nur den Zeitwert. Die Gemeinde hat – wie berichtet – für die Gärtnerei ein Spendenkonto eingerichtet. Wie hoch die Summe sein wird, weiß Streicher nicht: „Bürgermeister Josef Lutzenberger hat uns am Donnerstagabend zur Gemeinderatssitzung eingeladen.“ Streicher erinnert sich auch an sehr viel Hilfsbereitschaft von Uttingern, die sich als Freiwillige beim Aufräumen anboten, was ihn und seine Frau sehr gerührt habe. „Die Hilfe war unwahrscheinlich groß.“