vor 13 Min.

Hagel richtet in Schwifting Schaden an

Vor allem auf den Maisfeldern richtete der Hagelschauer am Sonntagnachmittag rund um Schwifting deutlich sichtbare Schäden an.

Ein zehnminütiger Schauer sorgt für spürbare Ernteeinbußen. An der Kirche gingen Scheiben zu Bruch.

Von Gerald Modlinger

Ein Hagelunwetter ist am Sonntagnachmittag über Schwifting niedergegangen. Der knapp zehnminütige Hagelschauer genügte, um auf den Feldern erhebliche Schäden anzurichten. Bürgermeister Georg Kaindl, selbst Landwirt, geht davon aus, dass die Hagelschätzer einen 20- bis 50-prozentigen Ernteausfall feststellen werden, besonders die Maisfelder habe es erwischt.

Die Schlechtwetterfront kam aus Richtung Norden

Die Hagelkörner und heruntergeschlagenen Blätter und Zweige verstopften die Kanaleinlaufschächte, insbesondere in der Dorfstraße habe sich das Wasser bis zu 20 Zentimeter hoch gestaut, das Eis sei mehrere Zentimeter hoch gestanden. Zu weiteren größeren Sachschäden kam es offenbar nicht, so Kaindl weiter. An der Pfarrkirche seien fünf kleine Sechseck-Scheiben zerschlagen worden – und zwar an der Nordseite, denn der Hagelschauer kam ungewöhnlicherweise aus Richtung Norden.

Das Unwettergebiet erstreckte sich vom Landsberger Stadtrand über Schwifting und ein Stück weit Richtung Penzing.

Themen Folgen