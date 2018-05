vor 5 Min.

Hakenkreuz-Schmierereien an der Berufsschule

Die Polizei Landsberg muss sich mit einigen Sachbeschädigungen beschäftigen, die vermutlich in der Freinacht entstanden. Darunter auch Graffiti.

Von Stephanie Millonig

Bei der Polizei Landsberg sind einige Anzeigen von Sachbeschädigungen, die sich vermutlich in der Freinacht ereignet haben, eingegangen: An die Fassade der Berufsschule in der Spitalfeldstraße in Landsberg wurden eine Reihe von Graffiti gesprüht. Auch ein Hakenkreuz und weitere Symbole der NS-Zeit wurden laut Polizeibericht angebracht. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro, hinzu kommt, dass es als Straftat gilt, Kennzeichen verfassungswidriger Organisation zu verwenden.

Autos wurden mit Farbe dauerhaft verunstaltet

Im Stadtgebiet kam es zu weiteren Schmierereien im Rahmen der Freinacht. Es wurden diverse Fahrzeuge und Häuser teils mit dauerhafter Farbe verunstaltet. (lt)

Themen Folgen