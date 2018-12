vor 17 Min.

Hallenbad in Buchloe: Freier Eintritt bis zum 6. Januar

Das Hallenbad in Buchloe wurde saniert.

Jetzt ist es amtlich: Am 27. Dezember geht es wieder los. Die Bauzeit betrug zwei Jahre.

Von Thomas Wunder

Nach mehr als zweijähriger Bauzeit öffnet das Hallenbad Buchloe am Donnerstag, 27. Dezember, wieder seine Pforten für den öffentlichen Badebetrieb. Das teilt jetzt die Verwaltung mit. Bürgermeister Josef Schweinberger hatte das bereits angekündigt. Zum Auftakt gibt es eine besondere Vergünstigung für die Besucher.

Von Grund auf saniert

Das Bad wurde von Grund auf saniert. Neben dem Eingangs- und Umkleidebereich wurden die Sanitäranlagen wie auch die Gebäudehülle erneuert. Die gesamte Bädertechnik sei nun wieder auf dem neuesten Stand der Technik und auch die Fliesen um das Becken seien neu eingebaut worden.

Zum Auftakt der verspäteten Hallenbadsaison können die Badegäste am Donnerstag ab 10 Uhr das neue Hallenbad in Augenschein nehmen und die ersten Bahnen in der sanierten Anlage ziehen. Und noch eine gute Nachricht hat die Verwaltung: Bis zum Ende der Weihnachtsferien, bis 6. Januar, steht das Bad bei freiem Eintritt ohne Zeitbegrenzung den Besuchern zur Verfügung.

Themen Folgen