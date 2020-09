vor 33 Min.

Hallingers in Landsberg: Süßer Aufschwung trotz Corona

Plus Gehaltserhöhungen statt Kurzarbeit und neue Produkte: Die Landsberger Schokofabrik Hallingers wächst gegen den Trend auch während der Pandemie. Wie das gelungen ist

Von Dominik Stenzel

Es gibt wohl nicht allzu viele Unternehmen, die in der Corona-Krise wachsen. Die Landsberger Schokoladenfabrik Hallingers hat jedoch genau das geschafft. In dem Betrieb gab es keine Kurzarbeit, in den vergangenen Monaten wurden sogar neue Mitarbeiter eingestellt und das Sortiment erweitert. Wie haben die beiden Inhaber, Karin Hallinger und ihr Ehemann Patrick, das hinbekommen? Das Landsberger Tagblatt hat nachgefragt.

Vor knapp zehn Jahren gründeten die Hallingers ihre Schokoladen-Manufaktur – ihre bisherigen Jobs gaben sie dafür auf. Patrick Hallinger, 43 Jahre alt, arbeitete zuvor als strategischer Unternehmensberater, seine 37-jährige Ehefrau Karin war Knigge-Trainerin. „Wir haben beide unsere Arbeit gemocht, wollten aber schon immer ein eigenes Unternehmen und den Menschen etwas anbieten, was sie glücklich macht“, sagt Patrick Hallinger. Eine Schokofabrik zu gründen, lag deswegen nahe. Außerdem nahmen die beiden auch noch Kaffee- (seine Leidenschaft) und Teeprodukte (ihre Leidenschaft) in das Sortiment auf. Nach und nach wurde das Angebot erweitert – inzwischen sind auch Gewürzmischungen, Öle oder Nudeln bei Hallingers erhältlich.

Eine Bekannte hatte sich mit dem Virus infiziert

Genuss- und Lebensmittel sind auch in der Corona-Krise gefragt. Doch wie haben es die Hallingers geschafft, während der Pandemie sogar zu wachsen? Schon vor Monaten, als das Virus noch gar nicht richtig in Deutschland angekommen war, schalteten die Hallingers in den Krisenmodus. Der Auslöser: Im Dezember kam eine Bekannte des Ehepaars schwer krank aus China zurück. Patrick Hallinger vermutet, dass die Frau sich schon damals mit dem Virus infiziert haben könnte – und verfolgte die Entwicklungen in Asien danach ganz genau. „Wir haben dadurch sehr früh geahnt, was auf uns zukommen könnte.“

Ende Januar gab es schließlich ausgerechnet im Landkreis Landsberg den ersten offiziellen Corona-Fall in Deutschland. Die Hallingers verabredeten sich unter einem Apfelbaum im heimischen Garten und tüftelten an einem Krisenplan. „Wir sind vom absoluten Horrorszenario ausgegangen“, sagt Patrick Hallinger. „Ganz so schlimm ist es letztlich nicht gekommen.“ Oberstes Gebot sei gewesen, die eigenen Mitarbeiter zu schützen und eine „komplette Autarkie“ zu schaffen. Um unabhängig zu sein, falls die Wirtschaft vollkommen zusammenbricht.

Die Firmeninhaber Patrick und Karin Hallinger. Bild: Thorsten Jordan

Also füllte der Betrieb erst einmal seine Lager mit sämtlichen Rohstoffen auf – unter anderem wurden 20 Tonnen Schokolade geordert. So kurz nach der Weihnachtszeit hätten sich die Lieferanten über den plötzlichen Bestellwahn der Hallingers gewundert: „Eine Zeit lang ist bei uns ein Lastwagen nach dem anderen vorgefahren“, sagt Karin Hallinger. Außerdem haben sich die beiden Inhaber die zentrale Frage gestellt: Auf was legen Kunden in schweren Zeiten wie diesen eigentlich wert? „Vielen war es gerade zu Beginn der Krise wichtig, schnell und mit möglichst wenig Kontakt ihre Einkäufe erledigen zu können“, sagt Patrick Hallinger. Das Angebot im Onlineshop wurde erweitert und Verkaufsstände im Freien aufgebaut. Zu speziellen Anlässen wie zum Muttertag oder Vatertag stellten die Hallingers Pakete zusammen. Darin enthalten: verschiedene Gewürzmischungen und natürlich Pralinen sowie Schokolade.

Die Hallingers setzen in der Corona-Krise auf Altbewährtes, aber es ist auch Neues dazugekommen. Seit Kurzem gibt es Eis im Becher, das in der Zentrale im Industriegebiet hergestellt wird. „Die Sorten haben wir durch eine Umfrage unter unseren Mitarbeitern erfragt“, sagt Karin Hallinger. Elf verschiedene sind es schlussendlich geworden, darunter Erdbeere, Pistazie, Haselnuss oder Mango.

Die Mitarbeiter durften sogar ihre Kinder mitbringen

Kurzarbeit gab es bei Hallingers während der Corona-Krise nicht. „Wir haben sogar neue Leute eingestellt und Mitarbeiter mit Gehaltserhöhungen belohnt. Viele haben in den vergangenen Monaten tragende Rollen eingenommen“, sagt Patrick Hallinger. Mit jedem Angestellten hatten die beiden Geschäftsführer zu Beginn der Pandemie Gespräche geführt und sie anschließend in Kategorien eingeteilt. „Wir wollten auf ihre Ängste und Sorgen eingehen“, sagt Patrick Hallinger. Während des Lockdowns hätten die Mitarbeiter sogar ihre Kinder mit in die Firmenzentrale bringen können: „Wir haben ihnen die Ausrüstung zum Homeschooling zur Verfügung gestellt. Es haben sich richtige Lerngruppen gebildet“, sagt der 43-Jährige, der mit Ehefrau Karin selbst drei Kinder hat.

Das Geschäft derart umzukrempeln, habe viel Zeit und Energie in Anspruch genommen, gibt Patrick Hallinger im Gespräch mit unserer Zeitung zu. „Nun können wir aber sagen, dass wir trotz Corona besser dastehen als zur selben Zeit des Vorjahres.“ Und nun, da die Prozesse und Abläufe reibungslos funktionieren, sei ihm auch vor einer zweiten Welle nicht bange.

