00:31 Uhr

Hammerattacke endet in U-Haft

In Fürstenfeldbruck musste die Polizei einen Mann stoppen.

Ein 55-Jähriger greift drei junge Männer im Treppenhaus an

Diese Samstagnacht werden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Fürstenfeldbruck wohl so schnell nicht vergessen. Es ist gegen ein Uhr nachts, als ein 55 Jahre alter Mann drei jungen Leuten im Treppenhaus auflauert und sie mit einem Hammer attackiert.

Zwei der Heranwachsenden werden laut Kripo Fürstenfeldbruck bei der Attacke verletzt. Ein 19-Jähriger erleidet eine Schädelprellung und eine Platzwunde. Ein anderer kommt mit leichten Verletzungen davon.

Trotz der Verletzungen gelingt es dem Trio zu flüchten. Der Angreifer aber lässt von seinem Vorhaben nicht ab und verfolgt die Gruppe. Eine zwischenzeitlich alarmierte Polizeistreife kann den noch immer mit dem Hammer bewaffneten Mann an der Kreuzung Fichtenstraße/Augsburger Straße in Fürstenfeldbruck stoppen und festnehmen. Die Tatwaffe wurde dabei sichergestellt.

Wie die Kripo Fürstenfeldbruck in einer ersten Pressemitteilung erklärt, wurde der Angreifer am Samstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II dem Haftrichter vorgeführt. Jetzt wartet der 55-jährige Beschuldigte in Untersuchungshaft auf die weiteren Schritte. Gegen ihn wird wegen versuchter Tötung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Welches Motiv den mutmaßlichen Täter zu seiner gefährlichen Tat getrieben hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei laufen. In diesem Zusammenhang setzen die Ermittler auch auf mögliche Zeugen. (vang)

Die Kripo Fürstenfeldbruck bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden.

