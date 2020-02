Handballerball: Wenn Kiss zu brasilianischen Rhythmen rockt

Plus Beim Handballerball in Landsberg sind auch heuer aufwendige und fantasievolle Kostüme zu bestaunen. Die besten Verkleidungen wurden prämiert.

Manche sagen, er ist der Höhepunkt des Landsberger Faschings. Der Handballerball im Landsberger Sportzentrum lockte auch heuer zahlreiche fantasievoll verkleidete Narren an. Es wurde getanzt, viel gelacht und bis spät in die Nacht gefeiert. Und wie immer wurden die besten Verkleidungen prämiert. Heuer waren unter anderem zwei "Klassiker" darunter.

Wieder alles gegeben. Die ganze Nacht getanzt. Bei gefühlten 45 Grad Celsius keine Müdigkeit gezeigt. Trotz Schweißströmen, die sich unaufhaltsam unter der Perücke sammeln und langsam den Rücken herunterfließen, immer weitergetanzt. Wie all die anderen Bienen, Naturgeister und Elfen auch. Die lustigen Mäuse und die geschmeidigen Katzenfrauen. Die Teufel und die Engeltruppe mit den blinkenden Heiligenscheinen. Die Kosmonauten und Sturmtrooper, die souverän ihre Helme aufbehielten. Wer ein flauschiges Ganzkörperkostüm trug, war beim Handballerball zu bemitleiden.

Hier geht's zur Bildergalerie:

46 Bilder Der Landsberger Handballerball in Bildern Bild: Julian Leitenstorfer

Man hätte die ganze Nacht nur schauen können. So viele fantasievolle Kostüme waren an diesem Abend im Sportzentrum zu sehen. So viele Menschen, die Zeit, Liebe und Aufwand in die Entwicklung ihres Kostüms investiert haben. Man hätte sich die ganze Nacht auch soziologisch motivierte Gedanken machen können, wer warum wohl welches Kostüm trägt. Da gibt es natürlich die Schönen und die Coolen, dann die Lustigen, die Lässigen und diejenigen mit ganz viel Mut zur Hässlichkeit.

Was es wohl bedeutet, dass Oberbürgermeister Mathias Neuner im Traumschiffkapitänskostüm tanzte? Der Landsberger Bundestagsabgeordnete Michael Kießling als Pirat auftrat? Und war OB-Kandidatin Doris Baumgartl von der Landsberger Mitte gar so gut verkleidet, dass man sie gar nicht erkannte?

Beim Handballerball sorgten die Partyband Monaco Groove für Stimmung. Bild: Julian Leitenstorfer

Egal, es war keine Zeit, sich Gedanken zu machen, die Musik war einfach zu gut, jede und jeder tanzte. Entweder im kleinen Saal, wo ein DJ auflegte, oder im großen Raum zur gewohnt mitreißenden Musik der Münchner Partyband Monaco Groove, die von Disco, Funk und Salsa über Rock, Pop und Discofox alles spielte, was tanzbar ist. Da wippte Horst Schlemmer am Rande der Tanzfläche sanft zum Beat und die Mitglieder der Hardrockband Kiss wedelten mit ihren Gitarrenattrappen zu brasilianischen Rhythmen. Die mondäne Charleston-Lady hüpfte genauso begeistert wie die vielen Menschen in diesem fürchterlichem 1980er-Jahre-Ballonseiden-Outfit mit Vokuhila-Perücke.

Die aktiven Handballer zeigten eine Tanzeinlage. Bild: Julian Leitenstorfer

Eine kleine tänzerische Showeinlage der jungen Handballdamen und -herren begeisterte zwischendurch. Kurz und knapp die Ankündigungen vom langjährigen Organisator Roland Neumeyer, der auch die Preise für die besten Kostüme verteilte. Unter ihnen die bezaubernde Blumenfee Michael und der Pirat Herbert, der bereits eine Piratin kennengelernt hatte. Auch dafür sind Kostüme gut. Aus der Masse heraus stachen Robin (26) und Svenja (27), die sich mit dreistündigem Aufwand als Zombiebraut und -bräutigam mit täuschend eklig-echten Wunden präpariert hatten. Mut zur Hässlichkeit eben.

Schade nur, dass Roland Neumeyer nicht selbst einen Preis für das beste Kostüm gewinnen konnte. Auch er beweist jedes Jahr viel Mut bei der Kostümwahl. Im rosa Ballettkleidchen mit weißen Strumpfhosen, Glitzerschminke und rosa Haarband gab der Handball-Abteilungsleiter heuer eine grandiose Primaballerina ab.