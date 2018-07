vor 33 Min.

Handy-Videos lassen die Anklage zusammenbrechen

Das Amtsgericht Landsberg stellt das Verfahren gegen eine 39-jährige Frau wegen Körperverletzung ein. Von den Vorwürfen ihres Ex-Partners blieb in der Verhandlung nichts mehr übrig.

Eingestellt wurde das Verfahren gegen eine 39-jährige Angestellte, die sich vor dem Landsberger Amtsgericht wegen Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung und Sachbeschädigung zu verantworten hatte. Die Einstellung des Verfahrens geht einher mit einer Geldauflage in Höhe von 900 Euro, die in sechs Monatsraten an die Stiftung Opferhilfe gezahlt werden müssen.

Die Angeklagte erschien sichtlich verzweifelt vor Gericht

Sichtlich verzweifelt erschien die Mutter eines 13 Jahre alten Sohnes vor Gericht. Vertreten wurde sie von Rechtsanwalt Joachim Feller. Seit 2007 lebt das Kind auf Zuweisung durch das Landratsamt bei seinem Vater, nachdem die Beziehung der Eltern 2006 gescheitert war.

Seither versuche sie unentwegt, Kontakt mit ihrem Sohn aufzunehmen, der ihr aber immer öfter verwehrt werde. So sei es auch an jenem Abend im September vergangenen Jahres gewesen, als sie gemeinsam mit ihrem jetzigen Lebenspartner zu der Wohnung gefahren sei, in der ihr Sohn mit dem Vater und dessen Lebensgefährtin wohnt. „Ich wollte ihm ein Geschenk vorbeibringen, nicht mehr“, gab die Angeklagte unter Tränen zu Protokoll. Weil ihr aber schon im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses ihr Ex-Partner deutlich machte, dass sie gehen solle, habe sie ihn, als er sich umdrehte, an der Kapuze gehalten und angefleht, er solle bitte stehen bleiben und mit ihr reden.

Filmaufnahmen decken sich nicht mit den Zeugenaussagen

Zu keinem Zeitpunkt habe sie vorgehabt, jemanden zu verletzen. Dass sie in ihrer Verzweiflung und Wut eine tönerne Figur zu Boden geworfen hat, die sie seinerzeit ihrem Ex geschenkt hatte, gab die Frau zu.

In der von Staatsanwältin Andrea Lieb vorgetragenen Anklageschrift stand freilich auch, dass die Angeklagte ihren Ex-Partner ins Gesicht geschlagen und dessen Lebensgefährtin in den Bauch getreten habe, was die beiden während ihrer Zeugenvernehmung bestätigten.

Amtsrichter Michael Eberle ließ sich von dem als Zeugen geladenen Ex-Partner der Angeklagten auf dessen Handy Videos vorführen, die er an besagtem Abend gedreht hatte. Daraufhin meinte der Richter schließlich: „Ich kann nicht erkennen, dass die Angeklagte irgendwas in ihre Richtung geworfen hat.“ Auch Rechtsanwalt Feller war überzeugt, von den Zeugen offensichtlich falsche Angaben zum Tathergang erhalten zu haben. Gleichzeitig räumte er ein, dass seine Mandantin völlig außer sich gewesen sei, schließlich sei es auch um ihren Sohn gegangen. Er beantragte eine Einstellung des Verfahrens unter Auflagen und Weisungen. Denn ihm stelle sich die Frage, ob man das, was an jenem Abend tatsächlich geschehen war, verurteilen müsse. Außerdem stünde ja eigentlich eine Falschaussage der Zeugen im Raum. Der Richter erkannte schließlich auch: „Auf den bisherigen Zeugenaussagen kann ich kein Haus bauen.“ Die Staatsanwaltschaft stimmte einer Einstellung des Verfahrens zu und beantragte eine Geldauflage von 1000 Euro.

Kommt jetzt ein Verfahren gegen die Zeugen?

Das Gericht gab sich mit 900 Euro zufrieden und legte der Angeklagten nahe, sich Hilfe zu suchen, um ein ruhigeres Verhalten an den Tag legen zu können, wenn es um den Umgang mit ihrem Sohn gehe. Ob jetzt die beiden Zeugen aufgrund der vorliegenden Videos wegen Falschaussage angezeigt werden, darüber müsse die Staatsanwaltschaft entscheiden, hieß es am Ende der Verhandlung.

