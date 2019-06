vor 13 Min.

Hanni Baur ist eine Kämpferin für die Frauenrechte

Hanni Baur hat in Dießen ein Notruftelefon für Frauen mit ins Leben gerufen. Kurz danach wagte sie den Sprung in die Kommunalpolitik. Jetzt will die Sozialdemokratin in ihrer Heimatgemeinde Bürgermeisterin werden.

Von Dagmar Kübler

In jüngster Zeit ist es krankheitsbedingt ein bisschen ruhig um Hannelore „Hanni“ Baur, die frühere Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Dießen, geworden. Wenngleich sie auch noch etwas blass und eingefallen aussieht – sie fühlt sich wieder fit und ist schon mittendrin im politischen Geschäft. Denn Hanni Baur ist nicht nur in ihrer Gemeinde in Dießen und im Kreistag politisch aktiv – sie hat ihr Hobby, die Politik, auch zum Beruf gemacht. Seit sieben Jahren arbeitet sie für den Landesverband der SPD, früher in der Geschäftsstelle Fürstenfeldbruck, jetzt in Weilheim. 13 Jahre lang war sie zuvor im Büro eines Dießener Autohauses tätig. 2020 will sie auch Bürgermeisterin in Dießen werden.

Zahlen sind ihr Ding

Organisation, Buchhaltung und alles rund um Zahlen sind Baurs Ding, und so ist sie auch zumeist in diesen Bereichen tätig: Im Gemeinderat sitzt sie im Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss, in der Musikschule in Dießen, die sie mitgegründet hat, im Vorstand. Außerdem im Vorstand der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Dießen und als Revisorin im Kreisverband der Awo, beim Ammersee-Gymnasium und bei der Feuerwehr Dettenhofen. Weiterhin ist sie stellvertretende Unterbezirksvorsitzende der SPD und gehört dem Vorstand der SPD im Bezirk Oberbayern an.

Eines ihrer vielen Ämter hat die 59-Jährige kürzlich abgegeben – den Ortsvorsitz bei den Dießener Sozialdemokraten. „Ich werde nicht mehr antreten, sondern das Amt in jüngere Hände legen“, hatte sie bereits im Vorfeld gesagt. Frauenrechte, Gleichberechtigung und mehr Frauen in der Politik sind Themen, die der Dettenhofenerin wichtig sind und die sie auch praktisch umsetzen möchte. Dass sich mit Sandra Perzul (Dießener Bürger) und Marianne Scharr schon Frauen als Anwärterinnen für den Rathaussessel öffentlich in Stellung gebracht haben, findet sie gut. „Frauen fehlt oft das Selbstbewusstsein, für ein politisches Amt zu kandidieren. Dabei können Frauen oft besser wirtschaftlich denken als Männer, sie sind hartnäckiger und mindestens so intelligent.“ Für eine Frau müsse man zwei Männer einstellen, meint Baur.

Den Notruf gibt es nicht mehr

Hanni Baur wurde in Reichling geboren. Sie ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt seit 1981 in Pitzeshofen. Zur Politik gekommen ist sie über die Frauenarbeit. Vor über 25 Jahren hat sie zusammen mit der inzwischen verstorbenen Monika Reschke und Doris Muschler den Verein „Frauen helfen Frauen“ gegründet – mit dem Ziel, einen Notruf für Frauen sowie ein Frauenhaus zu etablieren. Einen Teilerfolg konnte der Verein erzielen. Unter Landrat Erwin Filser wurden sogenannte Konfliktwohnungen zur Verfügung gestellt. Einige Zeit haben Baur und andere ehrenamtlich ein Notruftelefon betrieben. Doch erkannten sie schnell, dass diese Betreuung von professionellen Kräften geleistet werden muss. Mangels finanzieller Mittel gibt es mittlerweile weder Notruf noch Wohnungen mehr und auch in Sachen Frauenhaus hat sich nichts getan.

„Als einzige Partei hat uns landkreisweit damals die SPD unterstützt. Als ich 1995 auf eine Mitarbeit angesprochen wurde, bin ich beigetreten“, sagt Baur. Seit 17 Jahren sitzt sie nun im Gemeinderat in Dießen, seit zwölf Jahren ist sie Kreisrätin. Gegenwind fordert sie heraus. Wenn sie Feuer fängt, können Diskussionen mit ihr am Stammtisch auch mal lang dauern. „Du bist a Borstige“, werde oft über sie gesagt, so Baur, die auch gern einmal klar und deutlich ihre Meinung sagt.

Sie will anderen Frauen Mut machen

Ideal als Einstieg von Frauen in eine politische Arbeit wertet sie die Mitarbeit im Elternbeirat von Kindergarten und Schule. Da können Frauen Erfahrungen in Bereichen sammeln, die auch in der Gemeinderatsarbeit eine Rolle spielen. „Jede Frau hat die gleichen Fähigkeiten wie ein Mann, in die Politik einzusteigen“, will sie anderen Frauen Mut machen. Traurig findet sie, dass Frauen sich immer noch zu viel auf Männer verlassen und auch anderen Frauen weniger als den Männern zutrauten. Deshalb ruft sie zu Solidarität auf: „Frauen sollten Frauen wählen!“

Trotz aller Ämter hat die 59-Jährige noch Zeit für ihre Hobbys: Lesen, Perlenschmuck fädeln und bei schönem Wetter findet man Hanni Baur fast täglich beim Schwimmen in St. Alban.

