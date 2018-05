22:05 Uhr

Harry G greift tief in die dunkle Vokabularkiste

Mit „#HarrydieEhre“ sorgt der Kabarettist für ein volles Sportzentrum in Landsberg. Mit wem er diesmal alles abrechnet.

Von Hertha Grabmaier

Seine Fans waren größtenteils U30, sind bei Instagram und Facebook zu Hause und bestens vertraut mit Tinder. Sie konnten sich prächtig amüsieren über die Ü60, die nichts checken und warfen sich fast weg vor Lachen, wenn Harry G im komplett ausverkauften Sportzentrum die aktuellen Hypes aus seiner Sicht kommentierte. #HarrydieEhre war eine gelungene Fortsetzung des den Landsbergern bereits bekannten „Leben mit dem Isarpreiß“. Nach dem Motto „Mia san mia und ihr seids ihr“ ließ Harry G deftige Kritik am Anderssein ab.

Was der Suff alles anstellt

Dabei zeigte sich Harry G nicht zimperlich in seiner Wortwahl, in der Begriffe für übermäßiges Essen und Trinken ebenso gerne auftauchten wie Fäkalien und Körperöffnungen. Dazu gehörte auch wieder ein spontanes Spiel mit dem Publikum, das sich amüsierte und das komödiantische Treiben mit viel Situationsapplaus quittierte.

Ein Wiederhören gab es auch mit der tiefen Stimme seines kettenrauchenden Freundes Alfons, der für einen Saufabend lediglich Emoticons benutzte – „Bierglas, Bierglas, Bierglas, Faust, Polizeiauto“. Zuweilen kam das Witzeln respektlos daher: So habe er seiner Mutter ein billiges Smartphone geschenkt, „weil das für die paar Jahre noch langt“. Dazu ließ sich Harry G ausführlich darüber aus, wie blöd sie sich anstelle, wenn ihre „Wurschtfinger drüberwalzen“. Selbstkritisch, mit passender Mimik und Gestik, schilderte er seine eigene dem Suff geschuldete Blödheit, als er dummerweise eine WhatsApp-Nachricht an die falsche Gruppe schickte, was schlimme Konsequenzen nach sich zog.

Früher gab es Crossfit beim Turnverein um die Ecke

Über Vegetarier und Rohkostveganer (im Saal hatte sich auf Nachfrage niemand dazu bekannt) spöttelte Harry G ausführlich, der Tipp an Männer ein veganes Café zu besuchen, in dem alle Frauen stillten und es Brüste in unterschiedlichen Variationen zu sehen gäbe, große, kleine, Hängetitten, sogar laktosefreie, war nicht besonders geistvoll. Auch über Menschen, die Smoothies trinken, lästerte Harry G ab: Sie schafften sich einen Vitamix für 800 Euro an, um dann mit dem abgeholten Biomüll vom Supermarkt Kompost saufen zu können.

Für die neuesten Trends wie Crossfit bezahlten die Münchner monatlich 100 Euro im Fitnessstudio, früher habe das beim Turnverein ums Eck Zirkeltraining geheißen und einen Zehner pro Jahr gekostet. Doch komme jeder irgendwann in ein Alter, in dem Trends völlig wurscht seien. Mit knapp 39 müsse er diese aber noch lange mitmachen.

Die Löwenfans lassen Buhrufe los

Für das fast zweistündige Programm gab es Riesenapplaus. Für das Gelästere über die Löwen, die solange absteigen, bis sie alleine spielen und selbst dann noch verlieren, aber auch einige Buhrufe. Nach 156 Auftritten in den letzten zwei Jahren habe er immer noch Probleme mit Zugaben. Das löst Harry G aber inzwischen so: „Bei mir gibt es eine Zugabe, ob ihr wollt oder nicht.“ In dieser ging es dann um seine suffbedingte MPU mit Alfons als Prüfer und der halben Bier auf Ex hinterher. Harrys Fazit: „Man kann auch ohne Alkohol Spaß haben – nein, Geschichten vom Nichttrinker sind langweilig.“ Harry G bewies in Landsberg: Man kann auch ohne tiefgründigen, intellektuellen Anspruch kurzweilige Geschichten erzählen und damit unterhalten.

