Hartmann will Landsberger Oberbürgermeister werden

Moritz Hartmann will bei der Nominierungsversammlung der Landsberger Grünen als OB-Kandidat antreten. Der 43-Jährige ist seit fünf Jahren Stadtrat.

Der Grünen-Politiker Moritz Hartmann will Amtsinhaber Mathias Neuner herausfordern und Oberbürgermeister in Landsberg werden. Eine Hürde gibt es aber noch.

Von Gerald Modlinger

Moritz Hartmann dürfte der Oberbürgermeisterkandidat der Landsberger Grünen werden. Der 43-jährige Stadt- und Kreisrat erklärte am Mittwoch, dass er bei der Nominierungsversammlung seiner Partei am 13. September antreten werde und bestätigte damit bereits seit Längerem kursierende Vermutungen.

Damit kommt es wieder zu einem Aufeinandertreffen von Mathias Neuner (CSU) und einem Vertreter der Familie Hartmann. 2012 hatte Neuner knapp die Stichwahl gegen Moritz Hartmanns Bruder Ludwig gewonnen und war damals erstmals ins Amt eingezogen.

Moritz Hartmann ist Jugendpfleger und Leiter der Offenen Ganztagsschule der Johann-Baptist-Baader-Mittelschule in Fuchstal und war zwölf Jahre Vorsitzender des Kreisjugendrings, dem Kreistag gehört er seit 2002 an, 2014 wurde er in den Stadtrat gewählt. Moritz Hartmann dürfte nicht der einzige Herausforderer bleiben. Auch die UBV hat bereits angekündigt, einen Kandidaten zu nominieren und Amtsinhaber Neuner herauszufordern.

