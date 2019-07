Hat der Schondorfer Wochenmarkt (doch) noch eine Zukunft?

Plus Vorübergehendes Aus für den Schondorfer Wochenmarkt. Betreiber Peter Kaun junior wurden zuletzt sogar Schläge angedroht. Eine kleine Chance gibt es noch für den Markt.

Die dunklen Wolken, die sich über dem Schondorfer Wochenmarkt immer weiter zusammenzogen, hatten ausnahmsweise nichts mit dem Wetter zu tun. Nicht einmal ein Jahr, nachdem der Markt mit hohen Erwartungen an den Start ging, ist die Einkaufsmöglichkeit seit Freitag Geschichte – vorerst vermutlich. Denn Marktbetreiber Peter Kaun jun. will unter den aus seiner Sicht schwierigen Begleitumständen für die Händler nicht mehr weitermachen. Ihm wurden sogar Schläge angedroht. Wie es nun weitergehen könnte.

Peter Kaun jun. ist zu weiteren Gesprächen bereit. Ein erstes mit Bürgermeister Alexander Herrmann brachte noch am Freitagnachmittag eine leichte „Wetterbesserung“: Der Markt wird erst einmal in die Sommerpause gehen – nicht zuletzt auch wegen zweier bevorstehender Baustellen in der Bahnhofstraße – und dann im September mit geplanten, veränderten Rahmenbedingungen zurückkehren.

Der Betreiber spricht von Perspektivlosigkeit

Diese Änderungen werden Bürgermeister und Marktverantwortlicher bereits diese Woche besprechen. Dabei will Peter Kaun erneut die für ihn schwierigen Punkte ansprechen, die zu dem Entschluss geführt hatten, den Schondorfer Wochenmarkt aufzugeben: „Es ist einfach eine Perspektivlosigkeit, die mich nach vielen Versuchen und Gesprächen dazu bewogen haben, den Dorfmarkt einzustellen.“

Peter Kaun listet gleich eine ganz Reihe von Punkten auf. Da wären zunächst die Autofahrer, die in schöner Regelmäßigkeit in den gesperrten Marktbereich der Bahnhofstraße einfahren und somit nicht nur gegen das Einfahrverbot verstoßen, sondern laut Kaun zur Gefahr für die Marktbesucher werden. Und nicht nur das: „Wenn ich die Autofahrer darauf aufmerksam mache, dann werde ich im besten Fall beschimpft.“ Ihm seien zuletzt auch Schläge angedroht worden. Das sei ihm auf die Dauer zu gefährlich, schließlich hafte er als Marktbetreiber für die Sicherheit und Unversehrtheit der Besucher. „Ich fühle mich von der Gemeinde alleingelassen, auch wenn ich mich mit dem Busverkehr, der ebenfalls durch das Marktgebiet führt, irgendwie arrangieren kann.“ Sein Verbesserungsvorschlag, die Busse nur in einer Richtung einfahren zu lassen, will Bürgermeister Herrmann im dafür zuständigen Landratsamt noch einmal vortragen.

Mit Autofahrern gerät der Betreiber immer wieder aneinander

Auch das Problem mit den uneinsichtigen Autofahrern, so glaubt er, lasse sich sehr pragmatisch lösen. So denkt Herrmann an ein Sperrsystem mit klappbaren Pollern, die eine unrechtmäßige Einfahrt von Autos in die Bahnhofstraße während der Marktzeit verhindern könnten. Er glaubt zwar nicht an böse Absichten der Autofahrer („Da herrscht bezüglich der Beschilderung wohl viel Unverständnis“), dass aber Peter Kaun massiv beleidigt oder gar tätlich angegangen werde, das gehe überhaupt nicht.

Auch die aktuelle Situation mit dem Baustromverteiler sei ein Notbehelf, wenn auch ein sehr teurer. Peter Kaun: „Ich versuche seit einem halben Jahr, einen vernünftigen, festen Stromanschluss zu bekommen.“ Obwohl er das Thema immer wieder ansprach, seien die Bitten bislang ergebnislos geblieben.“ Auch da verspricht Herrmann schnelle Abhilfe: „Wir werden den Verteilerkasten rechts neben das Jugendzentrum setzen und das entsprechende Kabel im Erdreich eingraben.“ Überhaupt zeigt sich das Gemeindeoberhaupt durchaus offen für die Probleme der Marktbetreiber: „Ich bin sicher, dass wir in den Gesprächen die eine oder andere Lösung sehr schnell umsetzen können.“ Er ist zuversichtlich, dass der Markt für Schondorf noch nicht verloren ist.

Der Innenhof des Rathauses kommt wohl nicht infrage

Auch wenn es den Markt erst seit einem Jahr gebe und er derzeit lediglich aus fünf Ständen bestehe, sei dieser für die Gemeinde dennoch weit mehr als nur eine Einkaufsmöglichkeit: „Ich sehe das als wichtigen Ort der Kommunikation, wo man sich trifft und zusammenkommt, auch auf eine entspannte Tasse Kaffee“. Die gebe es ja seit Kurzem im neu gegründeten Jugendcafé, das von Jugendlichen geführt wird und in der Bevölkerung sehr gut ankomme.

Auch Peter Kaun gibt sich versöhnlich, der Standort sei aus Sicht der Händler kein schlechter. „Die Infrastruktur sonst passt, Sanitäranlagen sind vorhanden, die Marktwagen können gestellt werden und haben eine natürliche Beschattung.“ Der als Ausweichplatz schon getestete Innenhof des Rathauses komme für ihn nicht infrage. „Der ist viel zu eng, da findet uns keiner.“