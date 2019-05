vor 44 Min.

Hat ein Hund in Windach ein Reh zu Tode gehetzt?

Ein Schäfer macht in Windach eine grausame Entdeckung. Auf einer Weide hängt ein totes Reh in einem Zaun.

Hat ein Hund in Windach ein Reh zu Tode gehetzt? Am Dienstag fand ein Schäfer in Windach ein verendetes Reh im Weidezaun bei seinem Schafgehege, teilt die Polizei mit. Laut dem Schäfer wurde das Reh durch einen Hund gehetzt, worauf sich das Reh im Zaun verfing und von dem Hund dort getötet wurde. Das Reh wies Bissspuren auf. (lt)

Hinweise an die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0.

