Hauptsache, die Hilfe kommt

Warum der Notarzt per Hubschrauber kommt, auch wenn es nicht um Leben und Tod geht, verwundert manchen, jedoch nur beim ersten Hinsehen, erklärt LT-Redakteurin Stephanie Millonig.

Absperrung, Blaulicht, und dann landet der Rettungshubschrauber: ein Szenario, das sofort an eine lebensbedrohliche Situation denken lässt. Muss aber nicht so sein, wie wir erfahren. Der Helikopter brachte möglicherweise einen Notarzt zur Einsatzstelle. Das heißt, dass die Verletzung zwar schwer, aber nicht unbedingt sehr schwer ist. Wenn kein naher Notfallmediziner per Auto angefordert werden kann, kommt die Hilfe durch die Luft.

Was das wohl kostet, fragt sich so mancher. Das kann der Geschäftsführer des zuständigen Verbandes, Bernd Brach, aus dem Stegreif nicht sagen. Um ein Vielfaches teurer als die Pkw-Variante dürfte es auf jeden Fall sein. War da früher die Lösung eines freiwilligen Hintergrundnetzes nicht eine bessere?

Vielleicht ... Freilich werden die Notarzteinsätze laut Brach mehr, sodass es fraglich ist, ob so wie früher, genügend im Landkreis lebende Mediziner für diesen Dienst zu gewinnen sind. Auf jeden Fall ist wichtig, dass rechtzeitig Hilfe zu einem Verletzen kommt – auf der Straße oder durch die Luft.

