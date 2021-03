Haushalt: Eine gewaltige Herausforderung für Denklingen

Plus Die Gemeinde Denklingen rechnet mit einem riesigen Schuldenberg und verwundert mit der Kommunikation von Kosten, schreibt LT-Redakteur Christian Mühlhause.

E sind gewaltige Zahlen, die im Denklinger Haushalt stehen. Der erreicht fast das Volumen des Kauferinger Haushalts. Die Marktgemeinde hat aber mehr als dreimal so viele Einwohner. Gewaltig ist auch die Entwicklung der Finanzen Denklingens in den vergangenen vier Jahren.

Aus 14 Millionen Euro Rücklagen werden bis Ende 2022 insgesamt 27 Millionen Euro Schulden. Im Fall der Trinkwasserversorgung amortisieren sich die Kosten über die Jahre. Bei anderen Großprojekten nicht. Bemerkenswert ist, wie die Kosten in Denklingen in der Vergangenheit kommuniziert wurden.

Ungewöhnliche Kommunikation der Kosten

Bei der geplanten Kindertagesstätte beispielsweise war immer die Rede von 6,3 Millionen Euro. Im aktuellen Haushalts- und Finanzplan sind 8,4 Millionen Euro eingepreist. Denklingens Geschäftsstellenleiter nennt den Grund: Zweiterer Betrag seien die Baukosten ohne Förderung. Haushaltärisch ist die Ausweisung der Förderung auf der Einnahmenseite richtig, in der Kommunikation klang es aber so, als wären die 6,3 Millionen Euro die Gesamtkosten, von denen noch die Förderung – deren Höhe noch nicht feststeht – abgezogen werden könne. So verhält es sich auch bei anderen Großprojekten.

Welche Herausforderung die Gemeinde zu stemmen hat, wird aus den Unterlagen für die Räte klar. Darin heißt es: „Die Finanzplanung bis 2024 verdeutlicht aber auch, dass die dauernde Leistungsfähigkeit zurückkehren wird.“ Man kann der Gemeinde nur wünschen, dass es sich bewahrheitet.

