vor 41 Min.

Haushalt: Nur die Grünen sind dagegen

Wie die Fraktionen des Stadtrats die Planungen für dieses Jahr bewerten

Mit 25:4 Stimmen hat der Stadtrat den Haushalt für 2020 beschlossen (LT berichtete). Dagegen stimmten lediglich die Grünen. Aber auch die Sprecher der anderen Fraktionen waren mit dem Etat nicht uneingeschränkt zufrieden.

Christian Hettmer ( CSU) machte in seiner Einschätzung zum Haushalt kein Hehl daraus, dass er mit dem Etat 2020 nicht glücklich sei. Nachdem seit 2013 die Schulden der Stadt von 37,7 auf 22,2 Millionen Euro gesenkt werden konnten, stehe im nächsten Jahr eine Kreditaufnahme von 21,5 Millionen Euro im Raum – für den Fall, dass alle geplanten Ausgaben getätigt werden. Ein strukturelles Problem sieht Hettmer bei den laufenden Einnahmen und Ausgaben: Mit „Ach und Krach“ könne 2020 noch ein ausgeglichenes Saldo im laufenden Geschäft erreicht werden. Allerdings: Die geplanten Investitions- und Unterhaltsmaßnahmen seien dringend notwendig, somit habe der Stadtrat eigentlich gar keine andere Wahl.

Moritz Hartmann (Grüne) bezeichnete den Haushalt 2020 unter anderem als „zu autolastig“. Deshalb lehnten die Grünen den Haushalt auch ab. Der Bürgermeisterkandidat kritisierte, dass kein Geld für den Bau eines Radwegs an der Neuen Bergstraße enthalten sei, dafür aber für die Erweiterung der Tiefgarage in der Lechstraße. Unklar sei auch, wie mit der Position über 1,5 Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau am Wiesengrund verfahren werden soll. Positiv bewertete Moritz Hartmann das neue Ökokonto, das Quartiersmanagement für den Westen der Stadt und die zuvor beschlossene Holzbauweise für die Kindertagesstätte am Reischer Talweg.

Christoph Jell (UBV) betitelte seine Haushaltsrede mit „Mehr Schein als Sein“: So seien zwar 1,5 Millionen Euro für den Wohnungsbau am Wiesengrund noch in den Etat aufgenommen worden, Jell warf Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) jedoch vor, er wolle nicht erkennen, dass Wohnraum für Normalverdiener in den Händen der Stadt die Zukunft sei. Erneut kritisierte Christoph Jell den Lechsteg: Der Preis sei überhöht, und zunächst werde der Weg am Bauzaun des Urbanen Lebens am Papierbach enden, weil es aufgrund der fehlenden Bahnunterführung keine Verbindung weiter in den Westen geben werde. Erneut forderte Jell, ein Radwegekonzept zu erstellen und umzusetzen und den Stadtbus attraktiver zu machen – dies auch im Hinblick auf die geplante Mobilitätssatzung der Stadt.

Felix Bredschneijder (SPD) machte darauf aufmerksam, dass die Stadt viel Geld auf dem Konto habe, was aber auch zeige, dass bei wichtigen Projekten nicht viel passiert sei. Mit Blick auf die Sanierung des Stadtmuseums mahnte Bürgermeisterkandidat Bredschneijder an, dass die Stadt dafür auch Personal benötige.

Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte) bezeichnete die Erhaltung des sozialen Friedens in der Stadt als wichtigste Aufgabe und sprach von fünf Themen, die Priorität haben müssten: Klima und Umwelt, bezahlbarer Wohnraum, Schulen und Kindertagesstätten, Mobilität sowie Kultur.

Stefan Meiser (ÖDP/BAL) verwies insbesondere auf die zuletzt noch in den Haushalt aufgenommenen 5,2 Millionen Euro, um eventuell die seit 2013 angefallenen Derivat-Verluste auszugleichen. „Es ist Zeit, den Realitäten ins Auge zu sehen und die Stadt vor großem Schaden zu bewahren“, sagte er. Tiefgaragenerweiterung und Landesausstellung seien keine Pflichtaufgaben. Kritisch sah Meiser auch das defizitäre Energiegeschäft der Stadtwerke (Strom, Gas, Fernwärme).

Bevor der Haushalt verabschiedet wurde, hatte Yvonne Fritzsche von der Kämmerei vor allem darauf hingewiesen, dass 2020 voraussichtlich die Zeit steigender Steuereinnahmen zu Ende gehen werde. Die laufenden Einnahmen in Höhe von 83,5 Millionen Euro lägen um 1,8 Millionen Euro über den laufenden Ausgaben und stünden nach Abzug der regulären Tilgung von 500000 Euro für Investitionen bereit. Diese beliefen sich auf insgesamt rund 41 Millionen Euro. Dafür könne mit 13 Millionen Euro an Fördergeldern gerechnet werden. Um alles finanzieren zu können, müssten die Liquidität (Rücklage) von 34,5 auf 23,5 Millionen Euro abgeschmolzen und Kredite in Höhe von 21,5 Millionen Euro aufgenommen werden. (ger)

