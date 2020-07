vor 18 Min.

Hedwig Gruber: Eine Bratschistin, die auch Tuba spielen kann

Plus Hedwig Gruber stammt aus einer bekannten Musikerfamilie in Entraching. Nach Schul- und Studienzeit hat sie eine feste Stelle in einem der bekanntesten Orchester erhalten. In der Corona-Zeit spielte sie im Familienorchester daheim.

Von Sibylle Reiter

Die Entrachingerin Hedwig Gruber hat erreicht, wovon viele Musiker träumen: Sie ist seit 2018 Bratschistin in einem renommierten Orchester – im Staatsorchester Stuttgart. Das über 400 Jahre alte Ensemble gehört neben den Theaterorchestern Dresden, München und Kassel zu den ältesten der Welt. Wer es schafft, eine unbefristete Stelle in so einem Orchester zu bekommen, hat sich vielfach beweisen müssen. Immer steht man allein auf der Bühne, jeder Ton muss sitzen, jede Geste zählt, und es sind immer viele andere, die entscheiden, ob man an einer Hochschule oder in einem Ensemble aufgenommen wird.

Die Musik hat im Leben der 1988 geborenen Hedwig Gruber schon immer eine große Rolle gespielt. Hineingeboren in eine musikalische Familie – Mutter Johanna ist Sopranistin, Vater Hans Musiklehrer und Chorleiter, Bruder Johannes Musiklehrer und studierter Bariton, Bruder Ignaz ebenfalls ein guter Sänger, Onkel Christian ein bekannter Gitarrist – bekam sie schon mit sechs Jahren, kurz vor der Einschulung, Geigenunterricht in Landsberg bei Elisabeth Schmidt, später bei Birgit Abe. Darauf folgte Jorge Sutil, Bratschist bei den Münchner Philharmonikern. Nach dem Abschluss der Realschule Dießen bewarb sich Hedwig an der Hochschule für Musik Detmold und wurde angenommen. Dort studierte sie bei Prof. Marco Rizzi, bevor es sie wieder Richtung Heimat zog: Am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg studierte sie bei Prof. Bernhard Tluck und erwarb sowohl das pädagogische als auch das künstlerische Diplom.

2012 war Hedwig Gruber Trägerin des Kulturförderpreises in Landsberg

2012 (im selben Jahr erhielt sie auch den Kulturförderpreis des Landkreises Landsberg) wechselte sie zum Masterstudium ans Salzburger Mozarteum, das sie 2013 für zwei Jahre unterbrach: Sie hatte eine Akademiestelle beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks erhalten. „Das ist ein zweijähriges Stipendium inklusive Wohnung in München. Man bekommt Unterricht und wirkt zusätzlich an der Hälfte aller Symphoniekonzerte und Tourneen mit. Dazu gibt es noch Kammerkonzerte“, erklärt die Bratschistin. Diese Zeit unter dem Dirigenten Mariss Jansons sei herausfordernd und sehr spannend gewesen, mit Tourneen unter anderem in die USA, nach Asien, Spanien und Portugal. Das Masterstudium am Mozarteum schloss Hedwig Gruber 2016 ab.

Dann begann die Suche nach einer festen Stelle. Das bedeutet: Reisen zu den Orchestern, Vorspielen und sich in mehreren Runden gegen Mitbewerber durchsetzen. 2017 klappte es bei den Münchner Philharmonikern als Bratschistin mit einem Zeitvertrag für zwei Jahre. 2018 bewarb sich Hedwig Gruber mit 100 anderen Bratschisten beim Staatsorchester Stuttgart. Die Aufnahmeprüfung kann sich, wenn man nicht schon nach dem ersten Vorspiel ausscheidet, bis zu vier Runden hinziehen. Mental und emotional kommen die Bewerber dabei an ihre Grenzen, daher ist neben Können und starken Nerven immer auch Mentaltraining wichtig. „In der zweiten Runde in Stuttgart waren wir nur noch zu acht. Manchmal wird bei einem Auswahlprozess überhaupt niemand genommen“, erzählt die Entrachingerin, die das Orchester offenbar begeistern konnte, denn sie erhielt eine Zusage. Im Oktober 2018 ging es mit dem Probejahr los und schon nach neun Monaten, Ende Mai 2019, hieß es: Probejahr bestanden! Im Laufe des Probejahrs stimmt das 131 Mitglieder starke Orchester anonym darüber ab, ob man bleiben darf.

Daheim wurde gekocht und musiziert

Hedwig Gruber ist nun auf unbefristete Zeit festes Mitglied des Staatsorchesters Stuttgart unter Leitung des Generalmusikdirektors Cornelius Meister. Die Staatsoper Stuttgart gilt als Europas größtes Drei-Sparten-Haus: Oper, Ballett und Theater sind dort vereint.

Die Zeit des Corona-Lockdowns hat Hedwig Gruber zuhause in Entraching auf dem Hof ihrer Eltern verbracht. Sie hat die Zeit genutzt, um mit ihrer Familie zu kochen und zu musizieren. Gemeinsam wurde ein Familien-Blasorchester gegründet, Hedwig hat sich dafür eine Tuba gekauft: „Mit einem Blasinstrument bekommt das Atmen plötzlich eine ganz neue Bedeutung und die kommt mir dann auch beim Bratschen zugute.“

Vier bis fünf Stunden wird jeden Tag geübt

Mitte Juni ist Hedwig wieder nach Stuttgart zurückgekehrt. „Ich freue mich, wieder mit meinen tollen Kollegen an interessanten Produktionen zu arbeiten“, sagt sie. Vier bis fünf Stunden übt ein Orchestermusiker pro Tag, je nach Dienstplan. Fast jeden Tag gibt es eine Vorstellung, auf die man sich immer wieder neu vorbereiten und konzentrieren muss. Ein anstrengender Job in einer immer gleichen Körperhaltung. Für den Ausgleich sorgen Sportarten wie Pilates und Yoga – beides bietet die Staatsoper ihren Angestellten auch an.

Kurz vor einer Aufführung in Stuttgart schlüpft Hedwig Gruber in ihre Abendrobe. Dann steigen Spannung und Vorfreude, jede Vorstellung ist eine neue Herausforderung, Routine gibt es nicht. In Stuttgart vermisst die junge Musikerin musikalisch nichts. Aber die Sehnsucht nach Bayern ist immer da. Daher freut sie sich schon jetzt auf das Rathaus-Konzert in Landsberg. Hedwig Gruber wird in der Reihe „Junges Rathaus“ zu hören sein: Am 25. Oktober, 17 Uhr, spielen mit ihr Franziska Leupold, Geige (Kaufering), Fabian Kläsener, Geige (Bern), Anne Keckeis, Cello (München) und Florentine Simpfendörfer, Klarinette (Berlin).

