Heiligabend: Sie sind für andere im Landkreis Landsberg im Einsatz

Plus Während andere mit Familien besinnliche Stunden erleben, sind sie im Schichtdienst. Das LT stellt drei Männer aus dem Landkreis Landsberg vor, die heute Abend arbeiten müssen und für ihre Mitmenschen da sind.

Von Dominic Wimmer und Thomas Wunder

Während an Heiligabend Familien vor dem Christbaum sitzen, feines Essen genießen und Geschenke auspacken, gehen sie am 24. Dezember ihrer Arbeit nach. Sie sind für andere da – Mitarbeiter im Gesundheitswesen, bei Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei und Straßenmeisterei. Das Landsberger Tagblatt hat drei von ihnen getroffen.

„Entweder ist Vollgas angesagt oder es ist total ruhig“, beschreibt Niklas Seitz das Einsatzgeschehen rund um Weihnachten. Der 23-jährige Dießener ist als Notfallsanitäter beim Roten Kreuz in Landsberg tätig. An Heiligabend arbeitet er diesmal als Fahrer der diensthabenden Notärztin auf der Rettungswache in Dießen. „Da assistiere ich bei ärztlichen Maßnahmen oder kümmere mich um die Klinikbelegung“, beschreibt er sein Tätigkeitsfeld. Dass er bei seinem Dienst an Heiligabend durchaus auch mit schweren Einsätzen konfrontiert wird, gilt als wahrscheinlich.

Statistisch gesehen erwarte ihn ein Einsatz, bei dem einem Menschen nicht mehr geholfen werden kann. „So etwas ist natürlich gerade für die Angehörigen sehr traurig. Ein Todesfall an Heiligabend ist besonders tragisch.“ Aber der Tod begleite ihn nun mal leider bei seinem Beruf, wobei er Einzelschicksale nicht versucht, an sich heranzulassen. „So etwas ist immer eine Momentaufnahme. Denn in der Regel kenne ich den Patienten nicht.“

Der Landsberger Polizeihauptkommissar Christian Rebstein hat Dienst an Heiligabend. Bild: Thorsten Jordan

Trotz seiner Schicht an Heiligabend, die bis zum ersten Weihnachtsfeiertag um 7.30 Uhr geht, kann Niklas Seitz das Weihnachtsfest feiern. Vor seinem Dienstbeginn um 19.30 Uhr bleibt für ihn genügend Freizeit. „Ich werde zuerst mit meinem Bruder Sport machen. Dann ist mit der ganzen Familie Bescherung und Abendessen. Danach geht es auf die Rettungswache und am ersten Weihnachtsfeiertag habe ich frei. Am zweiten Feiertag ist dann Spätschicht in Reichling angesagt.“ Für sich und seine Familie wünscht sich Seitz „weiterhin Gesundheit sowie beruflichen Erfolg“ und „weniger Egoismus der Mitmenschen, gerade in der jetzigen Zeit.“

Der Dießener ist als Fahrer für die Notärztin im Einsatz

Nicht weit entfernt von der Landsberger Rettungswache, wo Niklas Seitz sonst arbeitet, befindet sich die Polizeiinspektion. Dort ist an Heiligabend Christian Rebstein der verantwortliche Dienstgruppenleiter. „Ich bin für die Beamten im Dienst der Vorgesetzte und überwache Maßnahmen. Faktisch leite ich die Dienststelle, wenn die Chefs nicht da sind“, erklärt der 49-Jährige. Der Hauptkommissar ist seit über drei Jahrzehnten bei der Polizei und kennt es gut, an Weihnachten oder anderen Feiertagen arbeiten zu müssen. „Durch den Schichtdienst erwischt es einen eben mal.“

Auf der Dienststelle wird es auch ein Essen geben

Wobei Rebstein mit seiner Patchwork-Familie mit Kindern im Alter von vier bis 18 Jahren heute noch vor Dienstbeginn um 20 Uhr relativ gut Weihnachten feiern kann. „Ich habe es nicht weit zur Dienststelle. Bescherung und Essen schaffen wir auf jeden Fall noch. Den Rest muss dann meine Frau machen.“ Dann wartet auf Christian Rebstein seine „kleine Ersatzfamilie“, wie er die Dienstgruppe mit vorwiegend jüngeren Kollegen bezeichnet. Auf der Dienststelle gibt es dann noch ein gemeinsames Raclette-Essen. „So, dass wir halt schnell weg können, wenn ein Einsatz ist. Und durch Corona ist es mit Abstand auch noch mal ein etwas anderes Weihnachtsfest.“

Der Polizeihauptkommissar weiß aber aufgrund seiner Erfahrung, dass auf ihn und die Kollegen am Fest der Liebe durchaus unschöne Einsätze warten. „Heiligabend ist manchmal etwas problematisch“, spricht Rebstein damit Probleme in manchen Familien an, die sich am eigentlich schönsten Abend des Jahres in Streit und Ärger entladen und manchmal die Polizei auf den Plan rufen. „Und an Weihnachten gibt es leider auch immer wieder Suizidversuche“, so der 49-Jährige, der 15 Jahre lang in München gearbeitet hat.

In manchen Familien ist die Lage an Weihnachten angespannt

„Auch die Folgetage sind problematisch, wenn die Leute an den Feiertagen aufeinandersitzen.“ Letzteres Phänomen könne durch den Corona-Lockdown noch verschärft werden. „Aber an solchen speziellen Tagen ist man froh, wenn sie ohne was Großes rumgehen“, sagt Rebstein, der nach der bevorstehenden Nachtschicht die Weihnachtsfeiertage komplett mit der Familie verbringen kann.

Willi Greif hat an den Feiertagen die Einsatzleitung beim Kreisbauhof des Landkreises Landsberg. Bild: Thorsten Jordan

Wenn es nach den Meteorologen geht, dann stehen die Chancen auf weiße Weihnachten dieses Jahr gut. Am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags ist auch im Landkreis Schneefall vorhergesagt, wie Wilhelm Greif aus Denklingen sagt. Er ist Einsatzleiter beim Kreisbauhof in Pürgen und muss den Wetterbericht immer im Blick haben. Und wie es aussieht, meint es der Wettergott heuer gut mit ihm. Denn Heiligabend kann der 60-Jährige wohl mit seiner Familie verbringen. „Das ist mir schon wichtig“, sagt Greif, der 20 Jahre bei Wind und Wetter mit dem Schneepflug unterwegs war. Mittlerweile setzt er sich nicht mehr hinters Steuer, seine Aufgabe als Einsatzleiter ist die Koordination der Fahrer und das richtige Einschätzen der Wetterlage.

Der Schnee könnte die Winterdienste auf Trab halten

Und so analysiert Greif während seiner Schicht von 11 bis 23 Uhr von zu Hause oder im Büro die Vorhersagen mehrerer Wetterdienste. Hinzu komme seine Erfahrung. Denn im Landkreis gebe es einige Strecken, auf denen vorbeugend gestreut werden müsse, wenn eine bestimmte Wetterlage eintritt. Muss nur gestreut werden, dann seien auf den Kreisstraßen vier Fahrzeuge unterwegs, fällt Schnee, seien es sieben. Am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags werden die wohl im Einsatz sein. „Da soll die Temperatur auf null Grad sinken und dann könnte es schneien.“

