Heizpilze sollen in Landsberg die Freiluftsaison verlängern

Plus Die Coronakrise stellt Wirte im Landkreis Landsberg in der kalten Jahreszeit vor neue Herausforderungen. Weil drinnen weniger Gäste Platz finden, soll es draußen gemütlicher werden. Das erfordert ein Entgegenkommen der Kommunen.

Von Frauke Vangierdegom

Die Zeit der lauen Sommerabende ist vorbei – das Feierabendbier im Freien oder das gesellige Beisammensein mit Freunden im Biergarten damit auch. Pünktlich zum Wochenende sind die Temperaturen deutlich gesunken und es ist auch noch ungemütlich nass. Doch manche Gaststätten im Landkreis Landsberg können – gerade in Coronazeiten – nicht so vielen Gästen in den Innenräumen einen Platz anbieten, um wirtschaftlich zu arbeiten. Was liegt da näher, als die „Freiluft-Saison“ mit Heizpilzen und Heizsäulen zu verlängern. Doch das ist eigentlich nicht erlaubt.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) hat jüngst bei einer Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) an die Kommunen appelliert, Heizpilze zuzulassen, wenn dies Gastronomen weiterhelfen und deren Existenz retten sollte. So einfach wie im heimischen Garten geht das aber nicht immer. Manche Städte und Kommunen haben klare Vorschriften, was das Aufstellen solcher Heizsysteme betrifft.

Ökologisch schwierig aber zu verantworten

In der Stadt Landsberg beispielsweise ist die Nutzung von Heizpilzen auf öffentlichem Grund aus Umweltschutzgründen eigentlich nicht zulässig, wie Simone Sedlmair, Pressesprecherin der Stadt, sagt. Allerdings habe die Verwaltung die Duldung von Heizpilzen geprüft, um den Gastronomen in der Corona-Krise entgegenzukommen und sie weiter zu unterstützen. Und der Stadtrat entschied in seiner jüngsten Sitzung, externe Wärmequellen wie Heizpilze oder Heizsäulen befristet zuzulassen. „Das ist zwar ökologisch schwierig, mit Blick auf das Infektionsrisiko aber zu verantworten“, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl in der Sitzung.

Das Landsberger Tagblatt hat sich in einigen Landkreis-Gemeinden und bei Gastronomen umgehört, wie das Thema „Heizpilz“ gehandhabt wird. Bei Markita am Peter-Dörfler-Weg direkt an der Karolinenbrücke wird es definitiv keine „künstliche Verlängerung“ der Freiluft-Saison geben. Inhaberin Markita Jehle sagt: „Ich bin grundsätzlich aus Umweltgründen gegen Heizpilze, deshalb werde ich auch keine aufstellen.“

Karin Vogt, die neben dem Mutterturm das Herkomer-Café betreibt, will auf jeden Fall auf Heizpilze zurückgreifen. „Wir können in unserem Gastraum höchstens zehn Gäste bewirten“, sagt sie. Das aber sei auf Dauer unrentabel. Zwar habe das Herkomer-Café spätabends nicht geöffnet, aber auch untertags sei werde es jetzt zunehmend kälter als in den vergangenen Tagen und Wochen. „Wir sind schon eine Weile auf der Suche nach einer optimalen Lösung, wie wir den Außenbereich auch in der kälteren Jahreszeit nutzen können“, sagt Vogt. Am Montag würden in jedem Fall die Heizpilze aus ihrem Sommerlager geholt.

Erst einmal die Gästezahlen abwarten

Serena und Senna Burnic haben im Lago di Garda schon vorgesorgt. Die Pergola wurde überarbeitet und hat eine zusätzliche Holzwand bekommen. Heizpilze (einer ist schon startklar) sollen dann in diesem „Freiluft-Gastraum“ für behagliche Wärme sorgen. Darüber denkt auch Salvatore Mennona von der Trattoria Stadt München im Osten Landsbergs nach: „Ich schaue mir jetzt erst einmal an, wie das Gastaufkommen im Herbst sein wird, dann entscheide ich.“ In seiner „Außenstelle“ der Siperia im Frauenwald kann er sich ebenfalls vorstellen, diese Form von Wärmequellen zu verwenden.

In Kaufering wird es in der kommenden Woche eine interne Besprechung mit dem Ordnungsamt geben, war von Bürgermeister Thomas Salzberger auf Nachfrage zu erfahren. Eine Verordnung wie in der Stadt Landsberg gibt es dort nicht, Anfragen von Seiten der Gastronomiebetriebe seien allerdings auch noch keine im Rathaus eingegangen.

In der Gemeinde Utting gibt es ebenfalls keine Vorschriften darüber, wer wo einen Heizpilz aufstellen darf oder nicht. Bürgermeister Florian Hoffmann sagt: „Wir helfen unseren Gastronomen ohnehin so unbürokratisch, wie es nur geht.“ Er spricht damit die Möglichkeit an, auch auf öffentlichem Grund vor den örtlichen Lokalen Sitzgelegenheiten zu schaffen.

Segel sollen die Wärme länger halten

Heizpilze will Heike Deninger, die Inhaberin der Jolle in Utting, zwar nicht aufstellen, aber Infrarot-Strahler an der Hauswand sollen für behagliche Wärme sorgen, wenn die Temperaturen im Außenbereich ihres Lokals sinken. „Im unteren Bereich werden wir die Bestuhlung zurückbauen“, sagt sie im Gespräch mit dem Landsberger Tagblatt. „Nur oben, wo die Hochtische an der Wand stehen, wollen wir mit den Strahlern arbeiten.“ Zusätzlich plant Deninger, mit großen Segeln, die über die Tische gespannt werden, die Wärme länger halten zu können. Damit, so hofft sie, könne sie dann auch den Stammgästen Rechnung tragen, die ihr bereits signalisiert hätten, dass sie sich ungern im Innenbereich der Jolle aufhalten wollen. Innen könne Deninger derzeit rund 30 Gäste bewirten, vor Corona waren es rund 40. „Wir haben schon immer eine lockere Bestuhlung gehabt“, erklärt sie.

Grundsätzlich findet es Heike Deninger gut, dass die Gemeinde Utting ihr, wie anderen Gastronomen auch, die Möglichkeit gegeben habe, sich im Außenbereich großzügiger auszubreiten. Sie habe das zwar nicht so genutzt, wie es erlaubt war, denn „für noch mehr Tische reichen unsere Kapazitäten einfach nicht aus.“ So, wie in Utting, sieht es auch in den Ammersee-Gemeinden Dießen und Schondorf aus. „Keine Vorschriften“, heißt es auf Nachfrage sowohl von Dießens Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer als auch von Schondorfs Bürgermeister Alexander Herrmann.

