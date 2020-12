Helfen Sie Gastronomen und Einzelhändlern in der Weihnachtszeit

Plus Landsberg ist in diesem Corona-Jahr in der Vorweihnachtszeit ganz besonders geschmückt. Einzelhändler und Gastronomen geben sich viel Mühe. Wie wir alle die Wirtschaftstreibenden vor Ort unterstützen können, schreibt LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Weihnachtlicher Zauber? Da tun wir uns heuer ein wenig schwer. Denn die Nachrichten, die wir täglich erhalten, sind nicht erfreulich. Aber es gibt einige kleine Lichtblicke. Denn viele versuchen gerade, uns diese Zeit ein wenig schöner zu machen. Unter anderem die Landsberger Einzelhändler. Sie dekorieren in diesem Jahr besonders liebevoll und so kann man vor so manchem Schaufenster länger verweilen und sich nicht nur mögliche Geschenke, sondern auch die fantasievoll gestalteten Schaufenster auch vor allem in der Alten Bergstraße anschauen. Diese Straße ist immer einen Besuch wert, sie gehört zu Landsbergs schönsten Ecken. Und ein wenig wenig weihnachtlicher Glanz bringt doch ein wenig Weihnachtszauber zurück.

Die Landsberger sorgen für ein klein wenig Normalität

Auch die Gastwirte melden sich jetzt mit To-go-Glühweinständen und Bratwürstel zurück und bringen so wieder ein wenig Normalität in den Alltag. Das ist alles nur unter Auflagen möglich und Menschentrauben an den Ständen sind halt derzeit leider nicht erlaubt. Also bitte unterstützen Sie die Händler, damit sie dieses Angebot noch weiter aufrechterhalten können. Auch wenn es noch so schön wäre: Nehmen Sie Glühwein und Bratwurst mit und essen Sie nicht am Stand. Sonst bekommen die Gastwirte Probleme und das wollen wir doch alle nicht!

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen