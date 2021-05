vor 59 Min.

Helferkreis Fuchstal: Steinwurf war Anschlag auf syrische Familie

Plus Unbekannte werfen in der Freinacht in Leeder die Glasscheibe einer Haustüre ein. In dem Haus lebt eine syrische Familie. Der Helferkreis sieht in der Tat einen fremdenfeindlichen Anschlag.

Von Dominic Wimmer

Leeder Vandalismus in der Freinacht oder fremdenfeindlicher Anschlag? Wenn es nach dem Helferkreis Fuchstal geht, dann Letzteres. In der Nacht auf den 1. Mai haben Unbekannte in der Bahnhofstraße in Leeder den Glaseinsatz einer Haustüre mit einem Stein und einer Bierflasche eingeworfen. In einer Pressemitteilung zeigt sich der Helferkreis Fuchstal „tief betroffen“ und „sprachlos“. Was die Polizei zu dem Vorfall sagt.

