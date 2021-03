14:40 Uhr

Herrenlose Kite-Boards lösen Großeinsatz vor Herrsching aus

Rund 100 Kitesurfer tummelten sich am Samstag in der Herrschinger Bucht. Herrenlose Boards und Segel sorgen für einen Großeinsatz der Rettungskräfte.

Plus Rund 100 Kitesurfer tummeln sich am Samstag vor der Herrschinger Bucht. Passanten finden herrenlose Kite-Boards und Segel am Ufer und alarmieren die Wasserwacht.

Von Frauke Vangierdegom

Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern lockten am Samstagnachmittag rund 100 Kiter an den Ammersee, die in der Herrschinger Bucht ihrer sportlichen Leidenschaft nachgingen. Herrenlose Boards und Segel riefen allerdings auch die Wasserwacht und andere Rettungskräfte auf den Plan.

Die Feuerwehr Herrsching, zwei Rettungswagen, ein Notarzt, drei Wasserwachten – darunter auch die aus Dießen – ein Rettungshubschrauber und Taucher waren von 17.40 Uhr bis 19.15 Uhr auf der Suche nach Kitern, deren herrenloses Equipment zuvor von Passanten am Ammersee-Westufer entdeckt worden war. „Wir mussten zunächst mal davon ausgehen, dass es Menschen gibt, die vielleicht im See in Not geraten sind“, erläutert Thomas Forstner, der als Einsatzleiter Wasserrettungsdienst an diesem Nachmittag im Dienst war, dem Landsberger Tagblatt.

Kitesurfer nutzen am Samstagnachmittag den starken Wind, um ihrem Sport nachzugehen. Dabei kommt es auch zu einem großen Rettungseinsatz Bild: Patrick Sauer





Zum Glück stellte sich noch am gleichen Tag heraus, dass alle Kiter wohlbehalten an Land waren und die aufgefundenen Gegenstände konnten ihren Besitzern zugeordnet werden.

Hoher Wellengang kann zur Gefahr werden

„In der Herrschinger Bucht ist das Wasser zwar bis etwa dreißig Meter hinaus recht seicht, bei solchen Windverhältnissen wie am Samstag ist der Wellengang aber sehr hoch“, erläutert Forstner. Dann sei es für die Kiter, die ins Wasser fallen, fast nicht möglich, sich auf den Füßen zu halten.

Auch wenn sich in den Sozialen Medien etliche User über die Anzahl der Kiter in der Herrschinger Bucht in Coronazeiten aufregten, haben die Sportler laut Thomas Forstner - zumindest von Seiten der Wasserwacht - keine Anzeige zu befürchten. „Ich glaube auch, dass die Polizei niemanden anzeigt“, vermutet er. Denn zumindest auf dem Wasser müssten die Kiter ja ohnehin einen großen Abstand zueinander einhalten.

Das könnte Sie auch interessieren:





Themen folgen