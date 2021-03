12.03.2021

Herrsching: Alarm an Baukran hält Anwohner wach

Ein Alarm an einem Baukran hat am Donnerstagabend die Herrschinger Polizei auf Trab gehalten.

Ein Alarm an einem Baukran hat am späten Donnerstagabend etliche Anwohner in Herrsching wach gehalten. Wie die Polizei meldet, gingen gegen 22 Uhr die ersten Anrufe ein, danach innerhalb kürzester Zeit weitere 60 Mitteilungen über die Ruhestörung.

Die Polizei informierte einen Verantwortlichen der Baufirma, der den Beamten via Telefon erklärte, wie der Alarm abzuschalten ist. Auslöser des Alarms dürfte wohl der in den Abendstunden vorherrschende Sturm gewesen sein. (lt)

