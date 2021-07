Herrsching: Zehnjähriges Mädchen bei Unfall verletzt

Ein Autofahrer stößt mit seinem Wagen an einer Fußgängerampel in Herrsching mit einem Kind zusammen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Dienstagnachmittag ist es kurz nach 16 Uhr in der Luitpoldstraße in Herrsching zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein zehnjähriges Mädchen aus Herrsching die dortige Straße an der Fußgängerampel überqueren. Als das Kind das tat, wurde es von einem 62-jährigen Autofahrer aus München übersehen und frontal erfasst. Glücklicherweise zog sich das Mädchen lediglich Schürfwunden am Arm zu. Gegen den Pkw-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Wie es zu diesem Verkehrsunfall kommen konnte, ist bisher unklar. Die Polizei Herrsching bittet daher etwaige Zeugen sich unter der Telefon 08152/93020 zu melden. (lt)

