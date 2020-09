vor 14 Min.

Herrsching: Unbekannter Mann greift Frau von hinten an

Schreckmomente für eine Frau in Herrsching: Sie wird mitten in der Nacht von einem unbekannten Mann angegriffen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach einem Angriff auf eine Frau in Herrsching sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Mann. Am späten Donnerstagabend wurde die 46-Jährige aus Wörthsee im Bereich der Touristeninformation in der Kienbachstraße von dem Mann angegangen und zu Boden geworfen. Der Täter flüchtete danach. Zeugen riefen gegen 22.45 Uhr die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in die mehrere Streifenbesatzungen eingebunden waren, verlief ohne Erfolg. Das Motiv für den Angriff ist unklar. (lt)

Der Täter wird so beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, sehr schlank, dunkle Haut, schwarze Haare, Kurzhaarschnitt. Er trug ein weißes T-Shirt, eine helle Jeans und Sneakers. Hinweise an die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141/612-0.

