00:32 Uhr

Heuer keine Schnauferl

Die Stadt sagt die Herkomer-Rallye ab

Auch ein Ausweichtermin für die Herkomer-Konkurrenz im Herbst ist wegen der Corona-Beschränkungen nicht realisierbar. „So schmerzlich es ist, auf unsere Herkomer-Konkurrenz in diesem Jahr verzichten zu müssen, Sicherheit und Gesundheit gehen vor“, sagt Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl. Ein kleiner Trost sei aber, dass das Rennen in gewohnter Form und beliebter Tradition erhalten bleibe und im nächsten Jahr wieder durchgeführt werden soll.

Als älteste Tourenwagen-Rallye der Welt zieht die Herkomer-Kokurrenz in zweijährigem Turnus immer wieder zahlreiche Zuschauer nach Landsberg. Doch Großveranstaltungen bleiben in Bayern bis 31. Oktober verboten. So könnten die Besucher insbesondere die Präsentation der Oldtimer auf dem Hauptplatz nicht aus der Nähe bestaunen. Die Herkomer-Konkurrenz würde sich im Kern sehr verändern, sodass man sich dafür entschieden hat, die Veranstaltung je nach Infektionsgeschehen vom 8. bis 11. Juli 2021 nachzuholen. (lt)

