Heute Abend startet das Landsberger Snowdance-Festival

Plus Das Landsberger Snowdance-Festival findet coronabedingt erstmals digital statt. Heute Abend ist die Eröffnung. Auf was sich Filmfans freuen dürfen.

Von Dominik Stenzel

Das achte Landsberger Independent-Filmfestival Snowdance findet wegen der Corona-Pandemie wohl nur online statt. Bei der Eröffnung heute Abend ist unter anderem eine Gaunerkomödie Thema. Auf was sich die Fans bei dem Festival sonst freuen dürfen und wie sie dabei sein können.

Filmfans kommen heute schon den ganzen Tag auf ihre Kosten: Die Snowdance-Filmbeiträge, darunter sowohl deutsche als auch internationale Produktionen, sind bereits in der Mediathek abrufbar. Auf der Snowdance-Website kann entweder ein Tages- oder ein Festivalticket gebucht werden. Laut Festivalchef Tom Bohn lief der Vorverkauf noch nie so gut. "Wir haben dieses Jahr eine gute Mischung aus außergewöhnlichen und auch sehr ergreifenden Filmen", sagt der Landsberger, der selbst Independent-Filme dreht und "Tatort"-Regisseur ist.

Snowdance: Der Eröffnungsfilm ist eine Gaunerkomödie

Der Eröffnungsfilm ist in diesem Jahr "Coup", eine in den 1980er-Jahren angesiedelten Gaunerkomödie. "Er ist ein sehr schräger und witziger Film, der aus dem Leben gegriffen ist", sagt Tom Bohn. Zuvor wird er im Landsberger Olympia Filmtheater mit dessen Regisseur Sven O. Hill sprechen und einen Überblick über das Festivalprogramm geben. Der Livestream startet um 19 Uhr.

Bei den täglichen Live-Events mit deutschsprachigen und internationalen Gästen aus der Filmbranche soll es auch um Wege der Kultur aus der Corona-Krise gehen. Bis zuletzt hatte Tom Bohn gehofft, dass einige Filme unter strengen Hygieneauflagen vor Publikum im Landsberger Stadttheater gezeigt werden können. Das dürfte nun nicht mehr möglich sein: Wegen steigender Infektionszahlen im Freistaat, hat das bayerische Gesundheitsministerium weiteren Lockerungen eine Absage erteilt. Und zwar auch in Landkreisen mit niedriger Corona-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet in den vergangenen sieben Tagen). Im Landkreis Landsberg liegt der Wert am Samstag bei 40,7.

