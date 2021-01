vor 33 Min.

Heute gibt es eine Premiere im Landsberger Stadtrat

Plus Am Mittwochabend holt der Landsberger Stadtrat die Haushaltssitzung vom 16. Dezember nach. Die hat durchaus Brisanz und es sind auch Zuhörer erlaubt.

Von Thomas Wunder

Am Mittwochabend holt der Landsberger Stadtrat die wegen des Corona-Lockdowns abgesagte Sitzung vom 16. Dezember nach. Und die Sitzung hat durchaus Brisanz. Zum einen sollen die Stadträte über den teils umstrittenen Haushalt 2021 entscheiden, zum anderen ist es die erste Sitzung für den neuen Kämmerer Alexander Ziegler.

Aber warum kann die Sitzung jetzt doch stattfinden, wo ja die Corona-Beschränkungen mittlerweile sogar verschärft wurden? Mitte Dezember habe der Stadt keine Handlungsempfehlung für die Durchführung vorgelegen, teilt die Pressestelle mit. Das habe das Bayerische Innenministerium nun nachgeholt. Demnach seien die Sitzungen von Stadträten oder Gemeinderäten weiterhin grundsätzlich von der geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ausgenommen. Auch die Öffentlichkeit sei durch die bestehende allgemeine Ausgangsbeschränkung und die nächtliche Ausgangssperre nicht von der Teilnahme an öffentlichen Sitzungen kommunaler Gremien ausgeschlossen.

Neben der Oberbürgermeisterin, Stadträten, Verwaltungsmitarbeitern und Pressevertretern (für sie werden auch Corona-Schnelltests angeboten) dürfen also auch interessierte Bürger an der Sitzung teilnehmen, die um 18 Uhr in der Aula der Mittelschule beginnt.

Eklat in der Sitzung des Finanzausschusses

Im Mittelpunkt steht der Beschluss über den Haushalt. Die Vorberatungen waren durchaus hitzig. Vor allem Haushaltsreferent Christian Hettmer (CSU) und Stefan Meiser (ÖDP) übten Kritik an der Finanzplanung der nächsten Jahre. In der Sitzung des Finanzausschusses am 9. Dezember kam es zum Eklat, als Stefan Meiser den Saal vorzeitig verließ, weil ihn Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) laut zurechtgewiesen hatte.

Die Diskussionen über die Landsberger Finanzen hat der neue Kämmerer Alexander Ziegler zum Teil live als Zuhörer mitbekommen. Am heutigen Mittwoch kann er erstmals aktiv ins Geschehen eingreifen. Seit Januar ist er im Amt. Zuvor war der dreifache Familienvater Kämmerer in Bobingen.

