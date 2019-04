vor 56 Min.

Heute steigen die Demonstranten aufs Rad

In Landsberg droht am Freitag ein Verkehrschaos

Am heutigen Freitag steigt die nächste Demonstration im Rahmen von „Fridays for Future“ in Landsberg. Diesmal haben die Organisatoren im Kampf für mehr Klimaschutz ein besonderes Motto gewählt – „Critical Mass“. Sie wollen aufs Fahrrad steigen und damit einen Aufruf an die Autofahrer starten, öfter das Fahrrad zu benutzen.

Die Demonstration beginnt um 11 Uhr am Hauptplatz, wie das Landratsamt Landsberg mitteilt. Um 11.30 Uhr soll der Fahrradkorso starten, der über Katharinenstraße, Danziger Platz, Hindenburgring, Königsberger Platz, Augsburger Straße, Sandauer Straße, Vorderer Anger und Ludwigstraße zurück zum Hauptplatz führt. Zum Abschluss findet dort erneut eine Kundgebung statt.

In der Stadt droht deshalb am Freitag ein Verkehrschaos. Momentan gibt es etliche Baustellen. Unter anderem ist der Hauptplatz nur einspurig in Fahrtrichtung Osten befahrbar. Denn dort wurde in den vergangenen Tagen das Pflaster erneuert. Der Verkehr, der momentan über die Neue Bergstraße in die Innenstadt rollt, wird derzeit über den Hinteranger umgeleitet. Aber: Es ist ein Ende der Sperrung in Sicht. Nach der erforderlichen Aushärtungszeit wird sie am Montag bis 7 Uhr aufgehoben, wie die Stadt mitteilt. Derzeit stehen noch Warnbaken auf der Hubert-von-Herkomer-Straße. „Das städtische Tiefbauamt weist dringend darauf hin, die Absperrungen nicht zu verschieben und die Flächen zu befahren, auch wenn diese den Anschein machen, fertig zu sein“, so Pressesprecher Andreas Létang. Wenn die erforderliche Zeit zum Aushärten nicht eingehalten werde, bestehe die Gefahr, dass es innerhalb von kurzer Zeit wieder zu Schäden kommt.

In den vergangenen Monaten hatten im Rahmen der Protestaktion „Fridays for Future“ auch in Landsberg zwei Demonstrationen stattgefunden. Allerdings stießen die Proteste der rund 1000 Schüler, die Anfang Februar dem Unterricht ferngeblieben und stattdessen auf die Straße gegangen waren, nicht überall auf Gegenliebe. (wimd)

