Heute vor drei Jahren: "Fly-Out" für die Penzinger Transall

Die Transall C-160 in der Sonderlackierung „Silberne Gams 51-1“ startete anlässlich des Jubiläums 60 Jahre LTG 61 und dem Tag der Bundeswehr auf dem Fliegerhorst Penzing. Am 28. September 2017 war der sogenannte "Fly-Out".

Jahrestag: Heute vor drei Jahren hob die letzte Transall symbolisch vom Penzinger Fliegerhorst ab. Ein Rückblick auf den "Fly-Out".

Von Dominic Wimmer

„Time To Say Goodbye“ schallte es am 28. September 2017 aus den Lautsprechern. Die auf den Spitznamen „Silberne Gams“ getaufte Jubiläums-Transall und eine weitere Maschine rollten langsam vor einen der Hangars auf dem Penzinger Fliegerhorst. Dort hatten sich Hunderte Mitglieder des Lufttransportgeschwaders (LTG) 61 und Ehrengäste versammelt, um den symbolischen „Fly-Out“ der Transall auf dem Penzinger Fliegerhorst mitzuerleben. Das Landsberger Tagblatt war damals bei dem symbolischen letzten Flug dabei.

Das Jahr 2017 war eine Art Schicksaljahr für das Geschwader: Im Juni fand im Rahmen des bundesweiten Aktionstags "Tag der Bundeswehr" der große Flugtag in Penzing statt. Dabei wurde auch das 60-jährige Bestehen gefeiert. Das war noch einmal ein glanzvoller Höhepunkt mit Zehntausenden Besuchern auf dem Fliegerhorst.

Ende September erfolgte der "Fly-Out". Rund ein Vierteljahr später war Schluss mit dem Geschwader: Am 14. Dezember 2017 wurde das LTG 61, der älteste fliegende Einsatzverband der Luftwaffe, im Rahmen eines Appells aufgelöst. Die letzten Transall-Maschinen wurden entweder verschrottet oder an einen anderen Standort verlegt. Die "Silberne Gams" ist mittlerweile ein Museumsflieger.

