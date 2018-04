vor 57 Min.

Hier ist Langsamkeit Trumpf

Regelmäßig übt eine Gruppe Senioren beim Sportzentrum in Landsberg Qi Gong – bei fast jedem Wetter im Freien. Ins Leben gerufen hat den Kurs Irene Kosanke (Mitte, hinten).

Beim Qi Gong ist die bewusste Ausführung der Übung wichtig. In Landsberg übt eine Gruppe Senioren regelmäßig im Freien.

Von Stefan Huber

Es ist ein schöner, wenn auch kalter Freitagmorgen im April. Handschuhe tun gut gegen die Kälte. Die Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg durch das Geäst der Bäume, bleiben an einer kleinen Gruppe von Menschen hängen und werfen – quasi als Spiegel ihrer Bewegungen – ein langsam sich veränderndes Schattenspiel auf die Wiese. Was ist das das bloß für eine Gruppe, die so langsame, fließend anmutende Bewegungen macht?

Manchmal sehen die Teilnehmer beinahe so aus, als würden sie wie ein Baum im Wind bewegen, manchmal als würden sie etwas Imaginäres von sich wegschieben. Was auf den ersten Blick allenfalls Ähnlichkeiten mit Gymnastik im Zeitlupentempo aufweist, ist in Wirklichkeit Qi Gong.

Immer freitags um 9.30 Uhr

Bei der Gruppe handelt es sich um Senioren, die sich immer freitags um 9.30 Uhr am Parkplatz beim Sportzentrum treffen. Meist sind es neun, zehn ältere Herrschaften. Heute sind es nur fünf. Aber das macht nichts. Sie treffen sich bei Wind und Wetter, egal, ob es 30 Grad hat oder schneit. Nur bei Regen und Starkwind fällt die Übungsstunde aus. Freudige Erwartung ist in ihren Gesichtern zu lesen. Für rund 45 Minuten heißt es dann wieder, Langsamkeit ist Trumpf. Denn beim Qi Gong kommt es nicht auf die Schnelligkeit der Bewegung an sondern vielmehr auf die bewusste und genaue Ausführung.

Irene Kosanke leitet diesen Übungskurs schon so lange, dass sie gar nicht mehr genau sagen kann wie lange. Helmut Glatz ist von Beginn an dabei und kann sich noch gut an die Anfänge erinnern: „Es müssen mehr als zehn Jahre sein, denn damals hat Irene ihre Ausbildung bei der Sebastian-Kneipp-Akademie begonnen. Zum Üben benötigte sie einige ,Versuchskaninchen’. Tja, und seitdem bin ich mit meiner Frau hier dabei.“

Es tut einfach gut

Erika Berger, ebenfalls eine langjährige Teilnehmerin, ergänzt, dass es „mir einfach gut tut, mich so zu bewegen“. Genau dieses Wohlbefinden ist auch das Ziel von Qi Gong. Für Kosanke bedeutet Qi Gong zudem, „mehr auf sich und seinen Körper zu achten“. Diese Achtsamkeit wird durch die langsame Bewegungsausführung erleichtert und gefördert. Sie macht die Übungen vor und erläutert diese auch. Los geht es mit dem „Warmmachen“. Dabei werden die Arme seitlich ausgestreckt und nach vorne und hinten geschlenkert. Etwas später kommt eine der wichtigsten Bewegungen beim Qi Gong: das Heben und Senken der Arme und Hände.

Die vorhandene Energie wird aktiviert

Dabei wird zu Beginn der Übungen die im Körper vorhandene Energie aktiviert, gesammelt und später, am Ende der Qi Gong-Stunde, in den Energiezentren des Körpers, den so genannten Dantian, gespeichert. Der Effekt von diesen Übungen: Man fühlt sich energetisch aufgeladen. Die Harmonie, die diese Bewegungen ausstrahlen, haben zudem eine meditativ beruhigende Wirkung. Oft haben die Übungsbestandteile blumige Namen wie den „Regenbogen schwingen“ oder die „Welle schieben“: Arme und Hände werden hierbei sanft nach vorne und wieder zurück bewegt, als ob man einen Kahn im Wasser anschieben möchte. Für Helmut Glatz haben diese Übungsnamen zudem den Vorteil, dass er sich die Bewegungen besser vorstellen und damit gut merken kann.

Der Kurs ist kostenlos

Der Freitagskurs ist übrigens kostenlos. Marianne Frühschütz findet das sehr positiv. „Es muss ja nicht immer alles etwas kosten.“ Immer wieder kommt es vor, dass Spaziergänger kurz innehalten und fragen, ob sie mitmachen dürfen. Natürlich! Jeder ist willkommen, ob jung oder alt, sagt Kursleiterin Kosanke. Auch wenn sie mal nicht dabei ist, funktioniert es: Die anderen Teilnehmer sind mittlerweile durch jahrelanges Training so gut geübt, dass sie auch alleine zurechtkommen. Wer Lust hat mitzumachen, schaut einfach freitags um 9.30 Uhr am Parkplatz Friesenegger-Straße in Landsberg vorbei.

Alternativ hierzu werden auch unter anderem von Vereinen und Fitnessclubs im Landkreis Qi Gong-Kurse und -Stunden angeboten.

